Război în Ucraina. Nouă morţi şi peste 50 de răniţi după ce ruşii au tras 30 de rachete asupra unui complex militar aflat la sud-vest de Liov

Potrivit Reuters, citată de The Guardian, Maxim Koziţki a confirmat că Rusia a tras 30 de rachete în complex, la aproximativ 50 km sud-vest de Liov şi la aproximativ 25 km de graniţa cu Polonia, duminică, chiar înainte de ora 6 dimineaţa.

Rapoartele preliminare arătau c[ forţele ruse au lansat 8 rachete.

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a declarat că la instalaţie lucrează instructori militari străini, dar nu este clar dacă au fost prezenţi când a avut loc atacul.

The consequences of the shelling in #Lviv region. pic.twitter.com/pjbEy1D9dS