Război în Ucraina. Bombardamente în Luţk şi Dnipro, oraşe care nu fuseseră atacate până acum FOTO VIDEO

Atacul aerian de la Luţk a vizat un aerodrom, potrivit localnicilor. De asemenea, alte lovituri au vizat un atelier specializat pe reparaţii ale avioanelor de luptă.

Corespondentul BBC Ucraina spune că cele două puncte lovite s-ar afla pe o listă cu active strategice cheie vizate de Rusia.

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.



There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6