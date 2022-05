Noi dovezi ale crimelor din Bucea: imagini cu execuţiile paraşutiştilor ruşi. Mărturiile unui supravieţuitor

Imaginile au fost surprinse pe 4 martie de o cameră de supraveghere şi de un martor care locuia în apropiere. În acestea se poate observa cum opt bărbaţi sunt obligaţi de un soldat rus care îi ameninţa cu arma să meargă pe o stradă din Bucea. Unii dintre ei stăteau cu capul în pământ şi ţineau în mâini curelele celor din faţa lor. Alţii aveau mâinile puse la ceafă.

În acest moment, înregistrările obţinute de The New York Times sunt cea mai clară dovadă că bărbaţii au fost capturaţi de armata rusă cu câteva minute înainte de a fi executaţi.

„Ostaticii zac acolo, lângă gard”, spune persoana care a filmat. El numără: „Unu, doi, trei, cu siguranţă, patru, cinci, şase...” În total, nouă persoane sunt reţinute.

Bărbaţii erau forţaţi să stea jos, iar în videoclip se poate vedea hanoracul de un albastru intens al unuia dintre ucraineni. Aici se termină videoclipul.

