Ministrul englez al Sănătăţii, criticat după ce a recomandat populaţiei să nu se ferească de Covid

Javid, care l-a înlocuit pe Matt Hancock în funcţia de ministru al sănătăţii luna trecută, după ce predecesorul său a demisionat pentru că a încălcat regulile COVID sărutând o asistentă în biroul său, şi-a început activitatea îndemnând oamenii să înveţe să trăiască cu virusul.

Marea Britanie şi-a schimbat strategia de combatere a virusului SARS-CoV-2 şi, în ciuda numărului mare de cazuri noi de infectare, a trecut la relaxarea restricţiilor şi deschiderea societăţii în speranţa că vaccinurile îi vor proteja pe oameni de forme grave ale bolii.

Javid a scris pe Twitter că şi-a revenit după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19 şi că a avut simptome uşoare graţie vaccinului.

„Vă rog - dacă nu aţi făcut-o încă - vaccinaţi-vă pentru că trebuie să învăţăm să trăim cu acest virus, în loc să ne ferim de el'', a adăugat ministrul, notează Reuters, citat de Agerpres.

Angela Rayner, vicelider al Partidului Laburist şi unul dintre parlamentarii de opoziţie care şi-a pierdut membri ai familiei din cauza pandemiei, a criticat folosirea expresiei ''a se feri de''.

„NHS, eroii din sistemul social şi toţi lucrătorii noştri cheie nu s-au „ferit”. Şi-au riscat viaţa pentru a ne ţine pe toţi în siguranţă. Mulţi şi-au pierdut viaţa deoarece guvernul nu a reuşit să-i protejeze şi, în schimb, „a lăsat virusul să facă ravagii”., a scris ea pe Twitter.

