Marea Britanie: Boris Johnson anunţă noi restricţii în vederea stopării răspândirii Covid-19 pentru următoarele trei săptămâni

Începând de luni seară, cetăţenii vor putea ieşi din casă doar pentru cumpărături absolut necesare, din motive medicale şi pentru a merge la muncă doar dacă este „absolut necesar".

Oamenii au fost avertizaţi să nu se întâlnească cu prieteni sau membri ai familiei cu care nu locuiesc. Poliţia va avea misiunea de a pune în aplicare aceste dispoziţii, de a dispersa adunările şi îi va putea sancţiona cu amenzi pe cei care se opun măsurilor.

Magazinele care nu vând produse esenţiale vor fi închise, la fel ca şi librăriile, locurile de joacă, lăcaşurile de cult şi sălile de fitness.

Toate adunările cu mai mult de două persoane, excluzând familiile, sunt interzise, inclusiv nunţile şi botezurile.

Premierul spus că aceste restricţii se află sub o „revizuire constantă" şi sunt valabile pentru următoarele trei săptămâni.

„Începând din această seară, trebuie să dau poporului englez o instrucţiune foarte simplă - staţi acasă", a declarat Johnson.

Mesajul premierului în care explică de ce sunt necesare măsurile şi care sunt acestea:

