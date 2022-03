Macron nu regretă, la anunţarea programului electoral, că a spus că NATO se află în „moarte cerebrală”

”Nu exclud să mă duc la Kiev, dar cred că responsabilitatea mea este să încerc să acţionez în mod util. Continui să fac acest lucru stând de vorbă cu preşeidntele Zelenski, însă, atât timp cât nu se cristalizează ceva tangibil, să mă duc acolo ar fi zadarnic. Rolul meu este să aştept momentul potrivit. Nu exclud nimic, dar o voi face când va fi util”, a declarat presei Macron. ”Am auzit declaraţiile lui Poroşenko”, a declarat Macron. Fostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko declara miercuri postului francez LCI că Războiul din Ucraina ”nu este un conflict, este un război adevărat”, ”cel mai feroce de al Doilea Război Mondial”, sublinia el. ”Putin îşi asumă o responsabilitate funestă. I-am spus acest lucru şi i-l voi spune iar. Ucraina este un popor frate. Acest lucru va lăsa urme timp de decenii. În mod intim, poporul rus nu vrea acest lucru”, a subliniat Macron. ”Trebuie să construim pacea”, a îndemnat el. ”Franţa susţine Ucraina. Am decis să sancţionăm Rusia. facem tot pentru a opri acest război. Dar ştiu că poporul rus nu este asta”, a dat el asigurări. ”Vreau să salut curajul disidenţilor. Am greşi să amestecăm totul”, a subliniat el. ”Continui să cred acelaşi lucru, şi anume am făcut întotdeauna o distincţie între Putin şi poporul rus”, a declarat el. Macron l-a acuzat pe Putin de o ”responsabilitate funestă”, însă nu întoarce spatele poporului rus. ”Cu toate acestea, continui să cred avem nevoie de o reconstrucţie a unei ordini europene a securităţii”, subliniază candidatul la preşediţia franceză. ”Războiul (din Ucraina) creează o ameninţare fără precedent la frontierele noastre, care reimpune această clarificare strategică”, apreciază el.

”Nu am apărat niciodată o astfel de soluţie. Am considerat mereu că NATO ne aducea (multe), dar am considerat că era necesară o clarificare strategică, pe care suntem pe cale să o facem”, a declarat Macron.