LIVETEXT Război în Ucraina. Peste 650 de procese de trădare au fost înregistrate, afirmă Zelenski

UPDATE 06:15 Armata ucraineană a eliminat aproape 38.300 de militari ruşi, de la începutul războiului, dintre care 160 numai în ultima zi, conform presei ucrainene

Între 24 februarie şi 17 iulie, apărătorii Ucrainei au eliminat aproape 38.300 de invadatori ruşi, dintre care 160 numai în ultima zi, potrivit Statului Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei, relatează Ukrinform. De asemenea, Forţele Armate au distrus 1.684 tancuri inamice, 3.879 vehicule blindate de luptă, 846 sisteme de artilerie, 248 tunuri antiaeriene, 110 sisteme de apărare antiaeriană, 220 de avioane de luptă, 188 de elicoptere, 688 UAV-uri, 166 rachete de croazieră, 15 nave de război/cuteri, 2.746 camioane şi cisterne şi 68 unităţi de echipament special.

În ultima zi, inamicul a suferit cele mai mari pierderi în zona Bakhmut, notează raportul, adăugând că actualizarea bilanţului militarilor ruşi în zona menţionată va fi verificată în continuare.

UPDATE 06:00 Jurnalista rusă anti-război Marina Ovsyannikova ar fi fost reţinută

Jurnalista de televiziune rusă care a protestat împotriva războiului Moscovei împotriva Ucrainei, Marina Ovsyannikova, a fost reţinută, potrivit avocatului ei. Ea s-a întors recent în Rusia, după ce a lucrat pentru ziarul german Die Welt, transmit AFP şi dpa.

Avocatul ei, Dmitri Zakhvatov, a confirmat arestarea acesteia pentru agenţia de presă de stat Ria-Novosti, dar a spus că nu ştie unde a fost dusă Ovsyannikova. "Presupun că are legătură, într-un fel sau altul, cu actul ei de protest", a adăugat el. "Marina a fost reţinută", a scris şi anturajul ei pe contul de Telegram al jurnalistei. "Nu există nicio informaţie despre locul în care se află".

Zelenski i-a transmis premierului canadian Justin Trudeau că ucrainenii nu vor accepta niciodată decizia Canadei de a returna turbina Nord Stream Germaniei

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski spune că a vorbit cu premierul canadian Justin Trudeau, căruia i-a mulţumit pentru sprijinul acordat în domeniul apărării şi i-a transmis că ucrainenii nu vor accepta niciodată decizia Canadei cu privire la turbina Nord Stream. de a fi predată Germaniei, încălcând regimul de sancţiuni, relatează news.ro.

”Am vorbit astăzi cu prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau. Bineînţeles, am discutat despre cooperarea noastră şi i-am mulţumit, am mulţumit Canadei pentru sprijinul său. Dar am subliniat separat faptul că ucrainenii nu vor accepta niciodată decizia Canadei cu privire la turbina Nord Stream, de a fi predată Germaniei, încălcând regimul de sancţiuni”, a declarat Zelenski.

UPDATE 05:30 Peste 2.000 de manifestanţi s-au strâns la ambasada Rusiei de la Varşovia

Peste 2.000 de manifestanţi au fost în faţa ambasadei Rusiei de la Varşovia pentru a protesta faţă de invazia ruşilor în Ucraina. Manifestanţii au purtat steagul Ucrainei şi au scandat "Destulă moarte!" cerând ca Rusia să fie recunoscută drept "stat terorist".

UPDATE 05:00 651 de procese penale pentru trădare au fost înregistrate, de la începutul invaziei ruse, afirmă Zelenski

Preşedintele Zelenski a afirmat că mai mulţi oficiali din departamentele SBU şi procuratură au fost suspectaţi de trădare. Până în prezent au fost întocmite 651 de procese penale privind activităţi de trădare.

„Până astăzi, au fost înregistrate 651 de procese penale privind activităţile de trădare şi colaborare ale angajaţilor parchetelor, organelor de urmărire preliminară şi altor organe de drept”, a declarat preşedintele ucrainean.

UPDATE 03:00 Zelenski i-a demis pe şeful SBU şi pe procurorul general al Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis două figuri importante din guvernul său. Ivan Bakanov, prieten cu Zelenski din copilărie, a fost demis din funcţia de şef al Serviciului de Securitate, în timp ce Irina Venediktova a fost demisă din funcţia de procuror general al Ucrainei.

Astăzi am luat decizia de a revoca procurorul general din funcţie şi de a-l revoca pe şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei”, a spus Zelenski.

UPDATE 00:00 Peste 5.000 de copii sunt evacuaţi zilnic în Rusia

Şeful Centrului Naţional pentru Controlul Apărării din Federaţia Rusă, Mihail Mizinţev, a declarat că zilnic peste 5.000 de copii sunt evacuaţi din Ucraina.

„În ultimele 24 de ore, fără participarea autorităţilor ucrainene, 28.424 de persoane, inclusiv 5.148 de copii, au fost evacuate din regiunile periculoase ale Ucrainei şi din regiunea Donbas pe teritoriul Federaţiei Ruse. În total, de la începutul operaţiunea militară speciale, 2.612.747 de oameni, dintre care 412.553 copii au intrat în Rusia”, a transmis Milail Mizinţev.

Peste 1.300 de civili morţi au fost descoperiţi în regiunea Kiev

Şeful cartierului naţional al poliţiei din regiunea Kiev, Andrii Nebitov, a spus că 1.346 de civili ucişi de ruşi au fost descoperiţi în regiunea Kiev.

„Până astăzi, există 1.346 de cadavre ale civililor ucişi. Poliţia se ocupă şi examinează numai cazurile civililor”, a precizat Andrii Nebitov.