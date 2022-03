Istoricul Yuval Noah Harari: Putin deja a pierdut. Ucrainenii nu sunt ruşi. Kiev era metropolă pe când Moscova era doar un sat

„Este un război al unui singur om, cu o putere uluitoare şi cu mai multe şuruburi slăbite”, spune istoricul, dar nu poate cuceri spiritul ucrainenilor, iar asaltul său îi va uni şi mai mult”, a declarat Harari, citat de timeofisrael.com

Indiferent dacă îşi retrage trupele sau încearcă să bombardeze oraşele ucrainene pentru a se supune, preşedintele rus Vladimir Putin a pierdut deja războiul pe care l-a lansat împotriva ţării, a susţinut istoricul israelian Yuval Noah Harari. Putin, a spus el, a început războiul „pentru că are o fantezie pe care şi-a construit-o în cap că nu există un popor ucrainean, că ucrainenii sunt de fapt ruşi, că vor să facă parte din Rusia şi că doar nişte mici. Banda iudeo-nazistă aflată la putere o împiedică.” Putin credea că va intra, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fugi, armata se va preda şi populaţia „va saluta tancurile ruseşti cu flori”. Dar „a greşit pe tot parcursul drumului”.

„Lucrul cel mai important care trebuie ştiut este că ucrainenii nu sunt ruşi şi că Ucraina este o naţiune veche, independentă. Ucraina are o istorie de peste 1.000 de ani. Kievul era o metropolă importantă şi un centru cultural pe vremea când Moscova nu era nici măcar un sat. În cea mai mare parte a acestui mileniu, Kievul nu a fost sub conducerea Moscovei. El (Putin - n.red.) are această fantezie, că Ucraina nu este o naţiune, că Ucraina este doar o parte a Rusiei, că ucrainenii sunt ruşi. Potrivit fanteziei lui, ucrainenii sunt ruşi care vor să se întoarcă în sânul Mamei Rusii. Credinţa lui era, cel puţin, că trebuie doar să invadeze, că Zelenski va fugi, guvernul se va prăbuşi, armata va depune armele, iar ucrainenii îi vor primi cu flori pe eliberatorii ruşi. Această fantezie a fost deja spulberată. Zelenski nu a fugit, armata ucraineană luptă, iar ucrainenii nu aruncă cu flori în tancurile ruseşti, ci cu cocktailuri Molotov”, a declarat istoricul Yuval Noah Harari.

Într-un interviu pentru postul de televiziune Canal 12, Harari a fost întrebat ce părere are despre comparaţiile dintre campania lui Putin şi expansionismul lui Adolf Hitler. Istoricul a spus că nu este un mare fan al comparaţiei dintre cei doi, dar a recunoscut că există anumite asemănări.

El a subliniat că există o diferenţă foarte mare: „Hitler avea o ideologie, iar poporul german era în mare măsură unit în spatele acestei ideologii. Aici este un război al unui singur om. Nu este un război al poporului rus. Poporul rus nu vrea asta. Nu este nici măcar un război al acelui cerc restrâns din jurul lui Putin, al acelor oligarhi... Ei au iahturile lor, casele lor din Londra, castelele lor din Franţa, avionul privat - asta îşi doresc ei de la viaţă”, a spus Harari, citat de publicaţia The Times of Israel.