Institutul pentru Studiul Războiului din SUA: Forţele terestre ruse care încearcă să încercuiască Kievul au rămas în mare parte blocate în ultimele 24 de ore

"Operaţiunile ofensive necoordonate şi sporadice ale Rusiei împotriva marilor oraşe ucrainene susţin evaluarea Statului Major ucrainean conform căreia forţele ruse se confruntă cu probleme de moral şi de aprovizionare tot mai mari şi au pierdut iniţiativa”, scrie BBC, citând institutul.

Forţele ruse par, de asemenea, să fie în mare parte blocate în jurul Harkoului, susţine sursa citată.

ISW a distribuit o hartă pe Twitter care arată trupele Rusiei înaintând spre vestul Ucrainei.

NEW Report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: #Russian ground forces attempting to encircle and take #Kyiv began another pause to resupply and refit combat units on March 11 after failed attacks March 8-10. https://t.co/oYOfgTb8P1 pic.twitter.com/qu3qQsY8CL