Imaginile războiului: Garda Naţională a Ucrainei arată cum a distrus un convoi de blindate ruseşti VIDEO

În videoclip apar mai multe vehicule despre care Garda Naţională susţine că sunt tancuri şi transportoare blindate lovite de forţele ucrainene, potrivit BBC. De asemenea, instituţia a mai precizat faptul că forţele ucrainene au distrus „mai mult de 30 de echipamente ruseşti” în zona Izium, din regiunea Harkov.

Totodată, aceasta a explicat că operaţiunea a început după ce a fost descoperit un punct de comandă cu mult echipament, iar coordonatele au fost transmite armatei, artileria ocupându-se de distrugerea lor.

Publicaţia citată a verificat locaţia în care a avut loc filmarea, însă nu şi detaliile incidentului.

Foţele ruseşti rămân în continuare blocate la sud de Izium, după ce au făcut progrese limitate la vest de Severodonetsk pe 29 aprilie. Institutul american pentru analiza războiului transmite în nouă evaluare faptul că forţele ucrainene din estul ţării ar urma să efectueze cu succes o manevră de apărare, ci nu să ţină poziţii statice.

De cealaltă parte, forţele ruseşti au avansează limitat, bazându-se pe artileria concentrată.

Ukrainian forces destroyed "more than 30 pieces of Russian equipment" in Izyum area, Kharkiv Oblast - 🇺🇦National Guard



NG says it revealed a 🇷🇺command point with a lot of equipment, passed the coordinates to the Army, whose artillery finished the job. https://t.co/U9qyIGXtCS pic.twitter.com/RfwIm0431k