Franţa face curăţenie printre extremişti

Decizia ministrului de interne Gérald Darmanin de a interzice organizaţia de extrema dreaptă Génération identitaire (Generaţie identitară) a fost făcută publică la două zile după o dezbatere televizată avută cu Marine Le Pen, lidera mişcării de extrema dreaptă Rassemblement national (Reunirea naţională). Marine Le Pen a luat apărarea organizaţiei Generaţia identitară în numele libertăţii de expresie. Desfiinţarea Génération Identitaire a fost notificată vineri seară organizaţiei.

De acum înainte are „zece zile pentru a răspunde”. Dacă nu sunt furnizate informaţii noi, „dizolvarea este foarte probabilă în termen de 15 zile. În 2019 au mai fost interzise în Franţa, la cererea preşedintelui Emmanuel Macron, câteva mici grupuri de ultra-dreapta : Bastion social, Blood and Honour şi Combat 18. Organizaţia Generaţie identitară îşi are sediul central în oraşul Lyon şi reprezentanţe în mai multe regiuni ale Franţei, una dintre ele fiind şi la Paris.

Promovează ideologia supremaţiei rasei albe

Génération identitaire este o mişcare politică de extrema dreaptă creată în 2012 şi considerată neofascisă. Grupul, al cărui logo este inspirat de „lambda”, a unsprezecea literă a alfabetului grec, care împodobea hainele locuitorilor din Sparta, pe vremuri un bastion împotriva ambiţiilor persane de a cuceri Grecia, a devenit cunoscut în septembrie 2012 cu un prim videoclip intitulat „Declaraţie de război”.

Cu feţele descoperite, filmaţi în prim plan, tinerii nu ezită să vorbească despre cererile lor: „Suntem generaţia diviziunii etnice, a falimentului total al vieţii împreună, a amestecării impuse, care a încetat să creadă că planeta este satul nostru şi umanitatea familia noastră ”.

De mai multe ori membrii acestei organizaţii au compărut în faţa justiţiei fiind acuzaţi de islamofobie, de incitări la discriminări rasiale sau religioase. Ideologia acestei mişcări este una naţionalistă şi promovează ideologia supremaţiei rasei albe. Liderii mişcării mai pretind că luptă împotriva „islamizării Franţei”, şi de multe ori au organizat acţiuni împotriva imigranţilor clandestini. În 2012 organizaţia a intervenit pentru a împiedica construirea unei mari moschei la Poitiers. În 2018 un grup revendicîndu-se din Generaţia identitară încerca să-i oprească, la frontiera franco-italiană, pe imigranţii aflaţi în drum spre Franţa. Pe una dintre banderolele afişate la acea dată de aceşti militaţi ultra-extremişti se putea citi: „Frontieră închisă. Nu veţi face din Europa casa voastră. Întorceţi-vă acasă.”

Anul acesta, la jumătatea lunii ianuarie, organizaţia şi-a trimis militanţii în Munţii Pirinei, utilizînd chiar şi drone pentru identificarea migranţilor care încercau să treacă frontiera franceză venind din Spania. Treizeci de mii de euro au fost cheltuiţi pentru această operaţiune a Generaţiei identitare care este finanţată în principal datorită donaţiilor din partea susţinătorilor şi a membrilor mişcării.

„O sumă mare care reprezintă 10% din bugetul anual al Grupului, estimat la 300 000 de euro ”, scrie France Info. Organizaţia intenţionează să apere o identitate etnică şi culturală europeană care ar fi ameninţată de imigranţi. Pentru ei, coabitarea între diferite culturi este imposibilă. „Aceste teorii se răspândesc nu numai în societatea franceză, dar găsesc ecou în toată Europa, precizează politologul Stéphane François.