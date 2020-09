FOTO Cum arată adevăratul James Bond? Dosar desecretizat de un fost satelit al Uniunii Sovietice

Un spion cu numele legendarului personaj cu numele de cod 007 a existat în cadrul serviciilor secrete britanice şi a avut cel puţin o detaşare chiar în spatele Cortinei de Fier, mai exact în Polonia. Şi-a încheiat misiunea în doar un an, fără vreo faptă eroică precum cele ale agentului imaginat de scriitorul Ian Fleming. Informaţia vine în timp ce fanii James Bond aşteaptă cu nerăbdare „No Time to Die” („Nu este vremea să mori”), noul film din saga lansată în 1962 cu „Mr No”.

Potrivit unor documente de arhivă publicate recent de Institutul Polonez al Memoriei Naţionale (INP), Polonia a fost spionată la mijlocul deceniului 1960-1970 de un agent britanic cu numele James Albert Bond. Acesta a ocupat oficial un post de arhivar la Ambasada Marii Britanii la Varşovia, dar în realitate a trebuit să obţină informaţii despre chestiuni militare.

Documentele publicate de INP arată că James Albert Bond a sosit la Varşovia pe 18 februarie 1964, adică la doi ani după apariţia filmului „Mr No” şi la 11 ani după publicarea primei cărţi dedicate lui 007, „Casino Royale”. Spre deosebire de personajul din film, James Albert Bond nu s-a remarcat prin acţiuni eroice, după cum notează contraspionajul polonez. Deşi manifesta la rândul său „interes faţă de femei”, era în schimb „foarte prudent” şi nu a intrat în contact cu niciun cetăţean polonez. A încercat să se infiltreze în două baze militare, la Bialystok, în octombrie 1964, şi la Olsztyn, o lună mai târziu, dar fără succes. Cele două baze erau situate la vremea respectivă în apropierea graniţei cu fosta cu Uniunea Sovietică, care domina blocul estic comunist aflat în rivalitate cu capitaliştii din Occident. James Albert Bond a părăsit Polonia în 1965. Contraspionajul polonez l-a descris drept „un agent de nivel scăzut cu un nume foarte mediatizat”.

James Albert Bond FOTO Twitter

În pofida acestei descrieri, mulţi se întreabă dacă nu cumva numele său l-a inspirat pe Ian Fleming, la rândul său un fost spion britanic. Ori James Albert Bond s-a născut la 30.01.1928, cu patru ani mai târziu decât cel avansat până acum în cazul naşterii eroului scriitorului britanic. Pe parcursul vieţii sale, Ian Fleming (28 mai 1908 - 12 august 1964) a susţinut mereu că personajul său îşi datorează numele unui ornitolog american. Fără succes la început, cărţile despre agentul 007 au cunoscut un mare succes după ce fostul preşedinte american John F. Kennedy a inclus „Din Rusia, cu dragoste” (1957) - al cincea roman din seria de 12 - în lista cu operele sale favorite.

Ecranizările romanelor care îl au ca protagonist pe James Bond au avut parte de succese în întreaga lume. Şase actori l-au interpretat în cele 24 de ecranizări de până acum: Sean Connery (1962-1967; 1971; 1983), George Lazenby (1969), Roger Moore (1973-1985), Timothy Dalton (1987-1989), Pierce Brosnan (1995-2002) şi Daniel Craig (2006-prezent). Ultimul film din această listă este „Spectre”, apărut în 2015. Al 25-a ecranizare, „No Time to Die”, este aşteptată la 20 noiembrie, după ce fusese amânată în martie din cauza noului coronavirus. În „No time to die”, Bond, retras din activitate în Jamaica, este rechemat într-o ultimă misiune pentru a salva un om de ştiinţă răpit de către nişte „oameni răi”. „No Time to Die” este al cincilea şi ultimul film cu Daniel Craig, în vârstă de 52 de ani , în rolul celebrului spion. Producătorii nu au anunţat încă cine va fi noul James Bond.