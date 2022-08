EXCLUSIV Expert în istoria Europei de Est, despre actualul război: „Putin se teme de România”

Profesorul şi istoricul Serhy Yekelchyk a publicat mai multe cărţi extrem de apreciate despre Ucraina modernă şi relaţiile sale cu Rusia. Volumul „Ukraine: What Everyone Needs to Know”, apărut la Oxford University Press în a doua ediţie în 2020 este considerat a fi unul dintre cele mai bune scrise vreodată despre relaţiile dintre Ucraina şi Rusia, ca şi despre evoluţia Ucrainei în ultimul deceniu.

Serhy Yekelchyk s-a stabilit în Canada în 1995, luându-şi doctoratul la Universitatea din Alberta în studii despre Rusia şi istoria Europei de Est. Acesta predă la Universitatea din Victoria din 2001.

Cartea sa „Ukraine: Birth of a Modern Nation” (Oxford University Press, 2007) a fost prima istorie despre Ucraina scrisă în Vest care a inclus şi Revoluţia Portocalie, fiind tradusă în cinci limbi.

România se învecinează atât cu Ucraina, cât şi cu Republica Moldova. Cum vedeţi rolul strategic al României în regiune în această perioadă a războiului şi de asemenea pe termen scurt şi mediu?

România a jucat până acum un rol important în sprijinirea Ucrainei pentru a înfrânge agresorii ruşi. Şi nu mă refer aici doar la sprijinul moral şi la asistenţa umanitară consistentă, ci şi la faptul că România a primit cu braţele deschise mulţi refugiaţi din Ucraina. Sunt destui ucraineni care au rămas în România, iar alţii s-au întors în ţară, păstrând amintirile frumoase legate de cât de deschişi şi calzi au fost românii cu ei. Faptul că România este vecină cu Ucraina şi Republica Moldova este un factor important de apărare împotriva Rusiei şi îl face pe Putin să se gândească de trei ori înainte de a lua o decizie. Să nu uităm de Transnistria, ce poate fi o bază potenţială pentru un atac rusese. De fiecare dată când Putin se întâlneşte cu generalii săi se gândeşte la poziţia României şi la faptul că Republica Moldova nu este singură.

România se teme cumva de Rusia. Dar ar trebui şi Vladimir Putin să se teamă de România?

Ţările membre NATO nu au vreun motiv să se teamă de Vladimir Putin pentru că nu le va ataca, ar fi un act sinucigaş din partea lui. Din cauză că războiul din Ucraina merge prost pentru Putin, iar Europa, cu excepţia Ungariei, este unită în faţa agresiunii ruseşti, Vladimir Putin nu se poate gândi să atace o ţară membră NATO. Eu cred că Putin se teme de România. În presa din Rusia, România este menţionată constant ca una dintre ţările europene neprietenoase.

Cum poate fi oprit şi învins Vladimir Putin?

Ar trebui ca poporul rus să joace un rol important în oprirea şi înfrângerea lui Vladimir Putin. Din nefericire, guvernul rus controlează comunicaţiile în Rusia într-un procent important. Acţiunile sociale sunt interzise. La nivelul societăţii ruse nu este vreo bază pentru a se mobiliza împotriva lui Vladimir Putin. Este o situaţie dificilă. Nu există opoziţie în Parlamentul din Rusia, iar internetul este controlat de guvern. O înfrângere din punct de vedere militar ar fi foarte dură pentru regimul lui Vladimir Putin, dar nu cred că acesta ar cădea. Pentru a avea o nouă Rusie democratică, în opinia mea este nevoie de câţiva factori care să se întâmple în acelaşi timp: înfrângere militară, criză economică şi o criză guvernamentală.

„ Războiul din Ucraina s-a transformat deja în Războiul Rece 2”

Care vor fi elementele-cheie în evoluţia războiului?

Va conta mult abilitatea celor două ţări de a mobiliza populaţia şi de a furniza armament. Va fi un război lung, iar Ucraina are capacitatea de a lupta ani întregi. Însă e dureros când spun asta. Pentru că abilitatea de a lupta ani întregi împotriva unei Rusii cu o armată mai puternică va aduce şi multe victime. Ucraina poate rezista şi, cu sprijinul Vestului, poate învinge, însă costurile vor fi uriaşe, ceea ce e trist. În societatea rusă este un stres constant legat de cât timp vor putea fi furnizate resurse umane pentru armată. La un moment dat, Rusia nu va mai putea face faţă războiului, iar după asta va urma o criză internă în ţară. Iar succesorul lui Putin va trebui să conştientizeze că războiul din Ucraina a fost în zadar, fără vreun rezultat.

Istoricul Serhy Yekelchyk la un miting de susţinere a Ucrainei FOTO: arhiva personală

S-ar putea transforma războiul din Ucraina într-un fel de „Războiul Rece 2”?

S-a transformat deja în ”Războiul Rece 2”. Iar asta are o parte bună şi o parte proastă. Partea proastă este aceea că sunt destui oameni îndoctrinaţi în Rusia cum că Vestul atacă Rusia, fapt pe care se insistă şi în mass-media din Rusia. Iar acest Război Rece 2 va produce generaţii de oameni îndoctrinaţi în Rusia, cărora li se spune că democraţia e un lucru rău. Partea bună legat de Războiul Rece este că deja s-a mai întâmplat odată, iar Vestul are mecanismele pentru a îl contracara. Primul Război Rece s-a încheiat atunci când oamenii de dincolo de Cortina de Fier s-au revoltat şi au cerut să facă parte din lumea democratică şi nu sub regimuri totalitare. Iar lecţia primului Război Rece este una importantă pentru regimurile totalitare: poţi ţine populaţia sub control, o poţi îndoctrina, însă în final vei pierde. Vor fi noi forme de a câştiga acest al doilea Război Rece ce se desfăşoară acum. Avem un nou Război Rece, însă ne-am familiarizat cu el.

