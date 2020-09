Elveţia desfiinţează soluţia lockdown: „Consecinţele sunt dezastruoase“

Pe când în România autorităţile continuă să ne şoptească despre posibila revenire la o carantină totală, aşa cum s-a întâmplat timp de 61 de zile, în martie, aprilie şi jumătate din mai, în restul Europei această strategie şi-a depăşit termenul de valabilitate.

Nu mai departe de vineri seară, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a lăsat de înţeles că România ia în calcul introducerea unui nou lockdown , aşa cum s-a întâmplat în prima parte a anului. „Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar e clar că never say never, niciodată să nu spui niciodată. Nimeni nu poate să spună sută la sută că nu ajungem la un nou lockdown“, a comentat Arafat într-o intervenţie la Antena 3.