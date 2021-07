Dezastru cibernetic declarat într-un district din estul Germaniei, după un atac al hackerilor

Oficiali din districtul rural Anhalt-Bitterfeld, din landul Saxonia Anhalt, au declarat că operaţiunile IT sunt paralizate aproape complet începând de marţi şi vor fi nefuncţionale timp de încă o săptămână.

Acest lucru înseamnă că autorităţile nu pot plăti ajutoarele sociale şi au nevoie de sprijin federal.

Agenţia germană pentru securitate cibernetică a trimis o echipă de criză în acest district. Oficialii nu au precizat dacă hackerii au solicitat o răscumpărare.

Numeroase sisteme guvernamentale din Germania funcţionează în baza unor echipamente software învechite sau întreţinute precar, ce le pot expune la atacuri cibernetice.

Preşedintele Conferinţei internaţionale pentru politici de securitate de la München, fostul diplomat german Wolfgang Ischinger, şi-a exprimat temerile privind ingerinţe străine, în special ruse, în alegerile din 26 septembrie ce vor marca sfârşitul perioadei Angela Merkel, actualul cancelar, în Germania, informează joi AFP.

"Guvernele şi parlamentele au fost atacate (prin atacuri cibernetice), ceea ce a afectat credibilitatea procesului politic", subliniază fostul ambasador german la Washington şi Londra, într-un interviu pentru agenţia de presă franceză. "În Bundestagul german, o cantitate enormă de date a fost furată în ultimii ani, ceea ce alimentează temeri că alegerile ar putea fi de asemenea manipulate", a atenţionat cel care conduce Conferinţa internaţională pentru politici de securitate de la München, ce reuneşte în fiecare an lideri de stat, diplomaţi şi experţi.

Camera inferioară a Parlamentului german a fost ţinta unui amplu atac cibernetic în 2015, imputat Rusiei. Alte atacuri, de anvergură mai mică, au mai avut loc în toţi aceşti ultimi ani.

"M-ar mira ca partea rusă să nu aibă interesul să se asigure că cei care cheamă la represalii mai severe împotriva Rusiei să nu câştige pe cât se poate alegerile", a continuat Ischinger.

Candidatul conservator, Armin Lashet, mare favorit în alegerile din Germania, a acuzat Rusia că "sfidează valorile noastre" şi că a încălcat legislaţia internaţională atunci când a anexat Crimeea.

Pe locul doi în sondaje, Verzii şi candidata lor Annalena Baerbock sunt şi mai virulenţi, pe punctul de a pune sub semnul întrebării controversatul proiect de gazoduct Nord Stream 2, care ar lega Rusia de Germania.

Ischinger a înaintat săptămâna aceasta Parlamentului European un raport asupra suveranităţii digitale, îndemnând Europa să se echipeze mai bine în ceea ce priveşte protecţia datelor.

În comparaţie cu China sau SUA, "mai avem deci încă mult de lucru pentru a stăpâni aceste probleme de protecţie, de tratare şi de utilizare de date", a subliniat fostul ambasador, al cărui raport promovează lansarea de "programe de securitate multinaţionale şi europene". "Cel care are datele are puterea şi cel care poate gestiona datele are puterea", a conchis el.

Ţările europene ar putea astfel, preconizează raportul, "să deţină şi să exploateze propriile lor chei criptografice la scară naţională sau europeană, întărind cooperarea între cercetătorii şi utilizatorii criptării în domeniul securităţii şi apărării".

Dezvoltarea accelerată a tehnologiei 5G ar putea facilita mişcarea, estimează raportul. Tehnologia 5G ar putea în cele din urmă "să permită îmbunătăţirea vitezei şi securităţii informaţiilor transportate, în special în sistemele de informaţii, de supraveghere şi recunoaştere".