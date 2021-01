Cine este bloggerul şi programatorul francez care s-a sinucis după ce a donat 250.000 de dolari insurgenţilor de la Capitoliu. Ce a scris în biletul de adio

Bloggerul şi programatorul francez Laurent Bachelier s-a sinucis după ce a donat o jumătate de milion de dolari activiştilor de dreapta între care şi participanţi la mitingul de la Capitoliu FOTO captură via Daily Mail

Laurent Bachelier, 35 de ani, s-a sinucis cu ajutorul unei supradoze de droguri în camera hotelului parizian de lux Hyatt Regency Etoile Paris şi a lăsat şi un bilet prin care şi-a explicat gestul. Un programator talentat, acesta suferea de opt ani de nevralgie de trigemen, o boală care îi provoca dureri şi simptome debilitante.

Înainte să-şi ia viaţa, bărbatul a lăsat o scrisoare de adio şi a făcut o donaţie în bitcoin în valoare de 520.000 de dolari americani unor activişti şi organizaţii radicale de dreapta. Bachelier locuia într-un cartier din nordul capitalei franceze, la doar câţiva kilometri de hotel.

Bachelier era angajat din 2014 ca manager de date la GeneatNetSA, o companie IT specializată în programare Python. Descris ca un om politicos, amabil, dar singuratic de vecinii săi, care mergea la serviciu pe bicicletă, acesta nu era auzit de apropiaţii săi exprimându-şi opinii politice radicale şi oferea servicii de trolling şi şantaj online pentru cei interesaţi, cerând plata în bitocoin.

El a publicat online o scrisoare de adio prin care explica că simte că este de ori mai bătrân şi se simte prizonier în corpul său, are dureri şi simptome care îi îngreunează munca şi îi întrerup somnul.

Cunoscut pe platformele online drept „pankkake” acesta a postat în 2013 un anunţ prin care îşi oferea serviciile de trolling online.





„Vreţi să vă înfuriaţi utilizatorii? Să scoateţi la suprafaţă latura întunecată/haină? Să vă distraţi puţin? Nu aveţi timp să răspundeţi, dar nu vă puteţi abţine să o faceţi?





Am peste 10 de ani de experienţă în a trolla forumuri şi am fost interzis pe de majoritatea la un moment dat. Am făcut îmbunătăţiri extinse la browser care să-l facă mai rapid ca altele. Sunt experimentat în a răni sentimentele oamenilor”.





Un adolescent bun la matematică şi la informatică, a studiat Inginerie IT la Toulouse, dar şi matematici avansate. A avut primul job ca dezvoltator web şi apoi a creat un program de accesare a reţelei de internet fără browser.





Era simpatizat de colegi, dar nu şi-a arătat niciodată simpatia faţă de extremismul de dreapta.

„L-am respectat mereu ca pe un dezvoltator, hacker şi expert în securitate talentat. Cât despre opiniile sale politice am crezut mereu că e libertarian însă păstra discreţie asupra vederilor sale în cercurile profesionale. Era mult mai slobod în exprimarea opiniilor pe blogurile sale personale. Puţini dintre noi le ştiam direct de la el şi eram de părere că trollează oameni ceea ce corespunde caracterului său tăios”, a povestit un fost coleg.

Bachelier a fost printre primii în Franţa care a investit în 2009 în bitcoin, devenind membru al Grupului Bitcoin din Paris, o asociaţie online a utilizatorilor de monedă virtuală, lansat în 2013. La această dată a scris într-un anunţ:„Ce mi-ar plăcea nespus să fac ar fi răspund comentariilor tâmpite sau articolelor, de pildă cele despre Bitcoin. Au apărut cu duiumul în presa franceză şi unora le-am răspuns destul de eficient.





Bărbatul a scris în nota sa de adio: „Poate că acum identific cu mai multă uşurinţă degenerarea corpului meu cu alte lucruri, dar este evident că civilizaţia vestică e în declin. Mi-a luat mult timp să accept asta, mai mult poate decât să mă împac cu propria soartă...Ce văd acum este aproape o Republică Weimar la nivel global şi existenţa Răului. Aş remarca totodată că duşmanul vine din interior. Este autoflagelarea constantă, ura de sine, a strămoşilor, a moştenirii genetice. În ce mă priveşte, deşi sunt gata să comit un act care ar putea stârni îndoieli unora, resping complet un asemenea mod de gândire”.

În oferta sa de servicii, a precizat că preţul este de 1 bItcoin pentru 200 de postări, dar acceptă oferte în funcţie de client şi că îşi rezervă dreptul să refuze cereri „deşi nu mă interesează corectitudinea politică”.

În 2013 un bitcoin valora 100 de dolari, pe 8 decembrie, când Bachelier a donat pentru 22 de persoane, în mare parte activişti şi organizaţii de extremă dreaptă, 1 bitcoin era 18,518.52 de dolari americani.

13,5 bitcoini sau 250,000 de dolari americani au fost trimişi adeptului supremaţiei albilor Nick Fuentes, unul dintre participanţii la mitingul „Opriţi Furtul” de la Capitoliu.

Alţi beneficiari au fost organizaţia anti-imigraţie VDARE, Patrick Casey, un lider al naţionaliştilor albi, blogul Daily Stormer şi podcasterul american de dreapta Ethan Ralph.