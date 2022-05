Cel puţin 8 morţi şi 12 răniţi în urma unui atac aerian al forţelor ruse asupra satului Desna din regiunea Cernihiv

Guvernatorul regional, Viacheslav Chaus, a declarat că Rusia a lansat patru rachete în jurul orei 5 dimineaţa, ora locală. Două dintre rachete au vizat clădirile din sat, a mai spus el.

„Dimineaţa, inamicul (n.r. trupele ruse) a tras cu rachete în satul Desna. (…) Potrivit informaţiilor preliminare, atacul s-a soldat cu morţi şi mulţi răniţi”, a mai afirmat oficialul ucrainean.

Afirmaţiile nu au putut fi verificate din surse independente.

⚡️Russian airstrike on Chernihiv Oblast kills at least 8 people, injures 12.



Suspilne media reported the casualties citing the State Emergency Services. Governor Viacheslav Chaus earlier said that the airstrike hit the Desna village, where a military training center is located.