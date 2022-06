Boris Johnson şi soţia sa, întâmpinaţi cu huiduieli şi ironii la Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-aVIDEO

Şeful executivului britanic se confruntă cu o presiune în creştere pe plan intern, în special după dezvăluirile privind petrecerile desfăşurate la reşedinţa din Downing Street în plin lockdown la nivel naţional impus de pandemia de COVID-19. Johnson chiar a primit o amendă de la poliţie pentru participarea la un eveniment de acest fel.

Deşi foşti prim-miniştri sosiţi la ceremonia de la Catedrala St. Paul au primit aplauze prietenoase, premierul Boris Johnson şi soţia sa, Carrie, au fost întâmpinaţi cu huiduieli şi un val de ironii din partea mulţimii prezente care aştepta în afara lăcaşului religios, potrivit Digi24.

Au fost însă şi unii oameni care i-au aclamat şi aplaudat pe cei doi.

The Prime Minister @BorisJohnson arriving with wife Carrie at St Paul’s Cathedral for the Platinum Thanksgiving Service is booed by some in the crowd@BBCNews pic.twitter.com/rHbBgX8Jzh