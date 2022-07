Atacuri de proporţii cu rachete ruseşti la Nikolaev şi Odesa VIDEO

"O lovitură de proporţii cu rachete a fost lansată asupra sudului Ucrainei din direcţia Mării Negre şi cu ajutorul aviaţiei", a declarat el la televiziunea de stat, fără să ofere detalii cu privire la consecinţele atacului.

Dis-de-dimineaţă, la Nikolaev, centrul administrativ al regiunii cu acelaşi nume, au sunat sirenele şi s-au auzit explozii puternice, relatează portalul ucrainean RBC.ua, citând contul din Telegram al edilului amintit.

"Explozii puternice se aud la Nikolaev. Vă rog pe toţi să rămâneţi în adăposturi. Deşi ora până la care restricţiile de circulaţie sunt valabile a expirat, alerta în caz de atac aerian continuă!", le-a transmis locuitorilor Oleksandr Senkevici, scrie Agerpres.

The head of the #Mykolaiv regional state administration, @vitalij_kim , said that nine rockets were fired at the city. pic.twitter.com/3P6HcYTWNI

Nikolaev şi regiunea omonimă sunt supuse frecvent bombardamentelor de către invadatorii ruşi. În special, inamicul foloseşte sisteme de rachete antiaeriene S-300 pentru aceste atacuri, notează portalul citat.

Regiunea Odesa a fost din nou vizată de un atac al inamicului rus, care a utilizat avioane strategice cu rază lungă de acţiune, a anunţat în acelaşi timp şeful administraţiei militare regionale ucrainene Serhii Bratciuk, citat de agenţia de presă Ukrinform.

"Atac cu rachete folosind avioane strategice. Detalii mai târziu", a anunţat Bratciuk pe contul său din Telegram.

#Russian troops shelled #Ukrainian cities again at night. #Kharkiv and #Mykolaiv were hit by missiles.



In #Odesa Region, fires broke out in the private sector after a missile strike from strategic bombers. pic.twitter.com/4CNZHRNv9P