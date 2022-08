Armata rusă a publicat anunţuri de angajare pentru „operatori de dronă”. Candidaţii trebuie să accepte deplasarea în interes de serviciu

Conform ISW, Rusia încearcă să formeze batalioane de voluntari proveniţi din regiuni precum Voronej sau Smolensk. Recruţii primesc solde între 100.000 şi 250.000 de ruble (circa 1.650 - 4.130 de dolari), precizează Institutul de Studii ale Războiului (ISW), care citează surse media locale ruse, scrie Digi24.

