Ambasada Chinei a început evacuarea cetăţenilor săi din Ucraina

Potrivit lui Stephen McDonell de la BBC, faptul că China îşi evacuează cetăţenii doar acum ar putea însemna mai multe lucruri.



O posibilitate este că Beijingul a considerat iniţial că este important să nu supere Rusia prematur. O alta că China ar fi putut crede că Rusia va cuceri Ucraina atât de repede încât nu ar fi nevoie de oameni să plece.

Şi o altă posibilitate mai îngrijorătoare este aceea că China a calculat că invazia Rusiei va fi tot mai rea.

#China's Embassy in #Ukraine said that the first organised group left yesterday. Party media has reported that that the first to leave were Chinese students from #Kyiv heading to #Moldova and that more groups of students will follow.