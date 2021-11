Activiştii au dezumflat roţile maşinilor din Glasgow. „Arătăm oamenilor că responsabili pentru criza climatică sunt oameni bogaţi”

În geamurile mai multor SUV-uri din partea de vest a oraşului au fost lăsate pliante cu un mesaj care îi informa pe şoferi că maşinile lor „încalcă standardele climatice şi poluează”.

„Suntem conştienţi de aceste incidente şi anunţăm că vor exista patrule sporite în zonă pentru a asigura liniştirea rezidenţilor locali”, au declarat autorităţile.

@BBCJohnBeattie Vehicles around the west end have been targeted overnight. Understand the need for change but acts of vandalism and criminal damage are not the answer! pic.twitter.com/dCpIZSu6Bf