Şefa diplomaţiei britanice se teme ca negocierile dintre Rusia şi Ucraina să nu fie decât o „perdea de fum”

Într-un interviu acordat cotidianului The Times, Liz Truss a spus că este „foarte sceptică” în privinţa negocierilor şi a apreciat că Rusia le foloseşte ca o diversiune pentru a-şi „regrupa” forţele, informează lefigaro.fr.



„Invazia lor nu decurge conform planului. Nu vedem retrageri serioase de trupe ruseşti sau propuneri serioase pe masă”, a spus oficialul britanic.

„Ruşii au minţit şi au minţit din nou. Mi-e teamă că negocierea este o altă încercare de a crea o diversiune şi de a crea o perdea de fum împotriva (atrocităţilor) îngrozitoare”, a adăugat ea, subliniind că „dacă o ţară este serioasă în privinţa negocierilor, nu bombardează fără discernământ civilii în acea zi”.

