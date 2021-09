O femelă elefant din Sri Lanka a născut gemeni, pentru prima dată în ultimii 80 de ani

Gemenii, de sex masculin, au fost aduşi pe lume de Surangi, în vârstă de 25 de ani, la Pinnawala Elephant Orphanage, un centru situat pe dealurile din centrul ţării, a indicat un purtător de cuvânt. Tatăl gemenilor, Pandu, în vârstă de 17 ani, se numără de asemenea printre animalele găzduite de acest centru.

Imaginile difuzate de postul local Hiru TV îi prezintă pe cei doi pui de culoare gri stând în picioare şi mâncând frunze la picioarele mamei lor.

Specialiştii din Sri Lanka au declarat că ultima dată când s-au născut pui gemeni de elefanţi domesticiţi în această ţară a fost în 1941.

Una dintre cele mai mari atracţii turistice din Sri Lanka, centrul Pinnawala Elephant Orphanage a fost înfiinţat în 1975 pentru a oferi îngrijiri elefanţilor sălbatici salvaţi, sau pentru a le fi tratate rănile, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Pinnawala Elephant Orphanage marked a historical day today after one of its female elephants gave birth to twins.



Both babies are males.



The birth of the twins is the first in Sri Lankan history among registered domesticated elephants. pic.twitter.com/JyY5WWD2xP