Indonezia, epicentrul crizei sanitare din Asia, a anunţat un număr record de decese asociate COVID-19

Pentru ultimele 24 de ore, ţara asiatică a raportat 1.566 de decese asociate Covid-19, informează BBC.

Spitalele sunt suprasolicitate de fluxul de pacienţi şi de lipsa resurselor, inclusiv oxigen.

În plus, apar tot mai multe informaţii false despre produse care pretind că tratează sau previn boala.

Campania de vaccinare care se derulează lent şi varianta Delta care a devenit dominantă sunt cauzele creşterii numărului de contaminări.

În ultima săptămână, Indonezia, ţară cu 270 de milioane de locuitori, a raportat mai multe cazuri zilnice de Covid-19 decât India şi Brazilia.

Aici sunt efectuate, în medie, 55,98 de teste la 1.000 de persoane de la începutul pandemiei, potrivit Our World in Data. Este o rată mai mică decât a Indiei, cu 318,86 la 1.000 de oameni. Marea Britanie, care are una dintre cele mai mari rate, efectuează 3.311 teste la 1.000 de oameni.

Potrivit datelor Universităţii Johns Hopkins, de la începutul pandemiei, în Indonezia au fost înregistrate peste 3 milioane de cazuri de contaminare cu SARS-CoV-2 şi aproximativ 80.000 de decese asociate.