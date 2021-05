Focar de COVID-19 pe Everest. Alpinist: Peste 100 de cazuri pozitive în tabăra de bază

Austriacul Lukas Furtenbach, care săptămâna trecută a devenit singurul alpinist cunoscut care şi-a oprit expediţia pe Everest din cauza fricii de coronavirus, a afirmat sâmbătă că unul dintre ghizii străini şi şase şerpaşi nepalezi au fost testaţi pozitiv cu SARS-CoV-2.

„Cred, cu toate cazurile confirmate pe care le cunoaştem acum - confirmate de la piloţii (de pe elicopterele de salvare, n. red.), de la companiile de asigurări, de la doctori, de la ghizii de expediţii -, că am testele pozitive pentru a putea demonstra acest lucru. Avem cel puţin 100 de oameni pozitivi cu COVID-19 în tabăra de bază, iar numărul (de infectări) ar putea creşte la 150, chiar până la 200”, a declarat Furtenbach pentru The Associated Press de la Kathmandu, capitala Nepalului.

El spune că era evident faptul că existau multe cazuri în tabăra de bază de pe Everest, deoarece vedea oameni bolnavi şi îi auzea tuşind în corturile lor.

În acest sezon, 408 de turişti străini au primit permise pentru a urca pe Everest, pe lângă câteva sute de şerpaşi şi personalul de suport, care se află în tabăra de bază încă din aprilie.

Oficialii nepalezi din domeniul turismului neagă informaţia precum că există cazuri active de COVID-19 în rândul personalului şi alpiniştilor din taberele de pe Munţii Himalaya. Din cauza pandemiei, autorităţile din Nepal au interzis anul trecut escaladarea Munţilor Himalaya.

Oficialii nepalezi nu au putut fi contactaţi imediat sâmbătă pentru a oferi un comentariu pe această temă. Alte echipe de alpinişti nu au anunţat cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 printre membrii şi personalul lor. Însă mai mulţi alpinişti au declarat că au fost testaţi pozitiv după ce au coborât din tabăra de bază de pe Everest.

Potrivit lui Furtenbach, majoritatea echipelor nu deţineau kituri de testare iar, înainte de a se retrage, echipa sa a ajutat la efectuarea unor teste şi a confirmat două cazuri.

Majoritatea echipelor sunt încă în tabăre, sperând că vremea se va îmbunătăţi începând de săptămâna viitoare, ceea ce le-ar permite să urce pentru ultima oară înainte de închiderea sezonului de alpinism, a mai spus Furtenbach.

La sfârşitul lui aprilie, un norvegian a devenit primul alpinist care a fost declarat pozitiv cu SARS-CoV-2 în tabăra de bază de pe Everest. El a fost transportat cu elicopterul la Kathmandu, unde a fost tratat şi apoi s-a întors acasă.

Nepal se confruntă cu o creştere record a contaminărilor cu SARS-CoV-2 şi deceselor din cauza acestui coronavirus. China a anulat săptămâna trecută escaladarea zonei sale a Muntelui Everest, din cauza temerilor că virusul s-ar putea răspândi de pe partea nepaleză.

Nepal a raportat vineri 8.607 cazuri de infectare şi 177 de decese de COVID-19 în ultimele 24 de ore. Ţara asiatiacă a înregistrat 497.000 contaminări şi 6.024 decese de COVID-19.