Filipine: Un oraş a fost acoperit de cenuşă după a doua erupţie a Vulcanului Belusan în decurs de o săptămână |FOTO VIDEO

Până pe 5 iunie, acelaşi vulcan a trimis un nor gri pe cel pe o distanţă de un kilometru şi a acoperit 10 sate cu cenuşă.

Duminică dimineaţă, locuitorii oraşului Juban, încă tulburaţi de erupţia de săptămâna trecută, au fost treziţi duminică de zgomotul produs din nou de vulcan.

Această erupţie nu a provocat răniţi, dar un nivel de alertă numit ”tulburări de intensitate scăzută” a fost emis de autorităţi.

„Încă nu putem spune că s-a terminat. Este întotdeauna posibil ca această erupţie să fie urmată de alta, motiv pentru care trebuie să rămânem precauţi în privinţa vulcanului Bulusan”, a declarat Renato Solidum, directorul agenţiei, pentru radioul local DZBB.

