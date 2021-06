Bărbatul care susţinea că are cea mai mare familie din lume a murit. Câte soţii şi câţi copii avea acesta VIDEO

Medicii au declarat agenţiei de ştiri PTI că starea Chana s-a deteriorat acasă în satul său, Baktawng Tlangnuam. El a fost dus de urgenţă la spital duminică seara, unde a fost declarat mort la sosire.

Este greu de spus dacă Chana a fost într-adevăr şeful celei mai mari familii din lume, deoarece există alţii care pretind titlul.

De asemenea, este greu de estimat dimensiunea exactă a familiei Chana. Cel puţin o sursă susţine că a avut 39 de soţii, 94 de copii, 33 de nepoţi şi un strănepot, numărul total al membrilor ajungând la 181 de persoane, scrie BBC.

În timp ce diferite ştiri locale l-au menţionat că deţine „recordul mondial” pentru o familie atât de mare, nu este clar care este recordul global. Cu toate acestea, Chana şi familia sa sunt o senzaţie locală, atrăgând turişti în satul lor din nord-estul Indiei.

Ştirea a fost confirmată de ministrul şef al lui Mizoram, Zoramthanga, care şi-a prezentat condoleanţele pe Twitter.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr