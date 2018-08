Viorica Dăncilă, dată în judecată de Times New Roman. Care sunt motivele

Redactorul şef al publicaţiei de satiră Times New Roman, Călin Petrar, a transmis că o va da în judecată pe Viorica Dăncilă , motivând că prin gafele făcute din postura de prim-ministru atinge demnitatea românilor şi prejudiciază imaginea ţării. Petrar a precizat şi că va cere în instanţă daune de 1 leu „pentru că luptă pentru păstrarea libertăţii de exprimare, nu pentru bani“.

„După episodul Priştina-Podgorica, la presiunea bunului simţ şi la sfaturile avocatului meu, Radu Sora, am decis să o dau şi eu în judecată pe Viorica Dăncilă. Asta se întâmplă în acelaşi dosar în care Viorica Dăncilă ne cere mie şi colegilor mei de la Times New Roman 100.000 de euro pentru că am spus despre ea într-un articol că este tâmpită. Ţin să precizez că nu mi-am dorit să fiu într-un asemenea conflict, ci este doar un răspuns la cererea absurdă făcută de Viorica Dăncilă. Este nu doar revoltător, ci de-a dreptul kafkian ca Viorica Dăncilă să îmi ceară 100.000 de euro pentru un articol care a stat online două zile, în timp ce ea îmi tăvăleşte imaginea şi demnitatea de român încă din 21 ianuarie 2009, în calitate de europarlamentar, şi din 29 ianuarie 2018 în calitate de prim-ministru al României.