VIDEO Dragnea, parodiat de Pătraru în debutul noului sezon „Starea naţiei“: „România nu e ţara în care vreau să-mi cresc nevasta“

Emisiunea „Starea Naţiei“ a revenit cu al doilea sezon la Prima TV şi este difuzată de luni până joi de la ora 22.30. În prima ediţie, realizatorul Dragoş Pătraru a realizat sceneta „Rio de Dragneiro“ în care îl ironizează pe Liviu Dragnea, aflat în prezent în vacanţă.

De săgeţile ironice ale echipei emisiunii nu a scăpat nici mai tânăra parteneră a şefului PSD, Irina Tănase, dar nici preşedintele României Klaus Iohannis, taxat pentru faptul că este taciturn. Şi primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost amintită pentru răzvrătirea sa.

„Ce bine, ce bine mai e la soare. Vorba lui Gică Hagi: «Viaţa e frumoasă, dar merită trăită». Da-i bine rău de tot aici, serios! În Brazilia, departe de ţară, de griji, de puciuri. Parcă-l înţeleg şi pe Iohannis că e mereu plecat, ştie neamţu’ ce-i frumos în viaţă. Păcat, păcat că n-are darul vorbirii ca să şi spună. Şi Oceanul ăsta cum e! Te face să uiţi de toate grijile, nici nu se compară cu sărăcia aia de baltă Belina. Alo, Irinuca, să nu te duci prea departe în apă! Ai grija, că-i adâncă. Să nu te ia valul! Ai văzut ce s-a întâmplat cu Firea dacă a luat-o valul. S-a trezit că face puci de una singură şi că n-o susţine nimeni în partid. Stai aproape, fată! Am venit cu asta mică şi tre să stau tot timpul cu gura pe ea... Oricum, îmi pare bine că am plecat din România chiar şi pentru două săptămâni... luni, să vedem cât stau. Nu, chiar mă săturasem. E ţara asta, România... Nu cred că e ţara în care vreau să-mi cresc nevasta“.

De asemenea, premierul României, Viorica Dăncilă, este ironizată pentru gafele care au consacrat-o.