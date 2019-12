VIDEO Cele mai bune filme şi seriale de văzut pe Netflix în decembrie

Mai e puţin până la vacanţa de iarnă, iar dacă nu aveţi planuri mari şi vreţi doar să leneviţi pe canapea, vestea bună e că luna decembrie pe Netflix este cât se poate de îmbelşugată. Iată câteva recomandări de filme şi seriale care să vă facă iarna mai frumoasă!

De neratat sunt filmele originale Netflix „The Two Popes/Cei doi papi“, cu actorii Anthony Hopkins şi Jonathan Pryce în rolurile principale, şi „Marriage Story“, cu Scarlett Johansson şi Adam Driver, dar şi debutul serialului „The Witcher“. De asemenea, aveţi ocazia să (re)vedeţi „Sense and Sensibility“, „A Quiet Place“ (12 decembrie) şi „The Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ (16 decembrie).





Deja disponibile

„A Christmas Prince: The Royal Baby“ (film)

Crăciunul aduce Aldoviei cadoul suprem: un bebeluş regal. Însă, pentru a-şi ajuta familia şi regatul, regina Amber trebuie să găsească un tratat de pace dispărut.

„The Confession Killer“ (documentar)

Acuzat de omucidere, vagabondul Henry Lee Lucas mărturiseşte că a comis sute de alte crime. Acest serial documentar cercetează adevărul din spatele mărturisirilor sale.

„Marriage Story“ (film)

Tandru şi profund, filmul este tabloul unei căsnicii care se destramă şi al unei familii care rămâne unită.

13 decembrie

„6 Underground“ (film)

S-a născut un nou tip de erou de acţiune. Cei şase sunt cei mai buni în domeniile lor şi sunt mânaţi de dorinţa unică de a-şi şterge trecutul şi de a schimba viitorul.

19 decembrie

„Ultraviolet“ (sezonul 2)

Ola şi echipa ei de detectivi amatori continuă să rezolve cazuri, inclusiv unul care îi afectează direct, în timp ce un nou detectiv li se alătură.

20 decembrie

„The Witcher“ (serial)

Vrăjitorul-mutant Geralt, vânător de monştri, se zbate să-şi găsească locul într-o lume în care oamenii se dovedesc a fi mai răi decât fiarele.

„The Two Popes“

Doi importanţi lideri religioşi împart un secret capabil să zdruncine din temelii Biserica Catolică, măcinată de conflictul dintre tradiţie şi progres, vină şi iertare.

24 decembrie

„Lost in space“ (sezonul 2)

Încă pierduţi în spaţiu, membrii familiei Robinson se întorc în sezonul doi şi luptă pe viaţă şi pe moarte pentru a supravieţui.

26 decembrie

„You“ (sezonul 2)

Această dramă sumbră revine cu un al doilea sezon. Joe e în Los Angeles şi se ascunde de fosta. Va putea înfrunta trecutul pentru a o lua de la capăt cu femeia potrivită?