Un preot din Tulcea, „tată” pentru 200 de copii. A făcut senzaţie la „Românii au talent”

Alexandru Balaban este un preot modern. A făcut sport, mai exact fotbal, însă după o accidentare a fost nevoit să se lase. S-a refugiat în credinţă şi, de 8 ani, este preot. Unul care nu doar ţine slujbe în biserică, ci activează şi în alte zone: e antrenor de fotbal, preşedinte de ONG, expert suport comunicare la Inspectoratul Şcolar şi, cel mai solicitant job, cel de „tată” pentru circa 200 de copii.

„În 2012, când am ajuns la parohia din Dăeni, biserica era goală. Am început să atrag oamenii cu activităţi, în special pe copii. Am făcut locuri de joacă în curtea bisericii, joc cu ei tenis de picior, ping pong...”, povesteşte preotul.