Schimbare-surpriză la „Românii au talent“: cine îl înlocuieşte pe Mihai Petre la masa juriului. „Am ştiut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune“

Coregraful şi dansatorul Mihai Petre nu va mai face parte din juriul „Românii au talent“, fiind înlocuit cu actriţa Alexandra Dinu.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am ştiut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simţit că era nici locul şi nici timpul potrivit. Am ştiut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru «Românii au talent», cel mai bun show de entertainment, am ştiut că acum este momentul! Este o nouă experienţă pe care o aştept cu entuziasm. Abia aştept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba“, a declarat noua membră a juriului „Românii au talent“.

În trecut, Alexandra Dinu a mai prezentat la Pro TV emisiunea „ProMotor“. Din 2004 s-a stabilit în Italia, unde şi-a construit o carieră ca actriţă, jucând în zece seriale de televiziune, dar şi în filme, alături de nume mari, precum Adrien Brody şi Antonio Banderas.

Reacţia lui Mihai Petre

Pe de altă parte, este pentru a doua oară când Mihai Petre pleacă de la masa juriului „Românii au talent“. Într-un mesaj publicat pe pagina personală de Facebook, vedeta a mulţumit foştilor colegi şi echipei de la Pro TV, precizând că va reveni curând în atenţia publicului.

„Sezonul 11 «Românii au talent» nu mă va mai găsi la masa juriului. Experienţa «Românii au talent» este fantastică. Am fost martor şi am jurizat reprezentaţii de nivel mondial şi am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică. Mulţumesc Smiley, Pavel Bartoş, Andra, Andi Moisescu, Florin Călinescu. Mulţumesc întregii echipe Pro TV şi vouă, cei care aţi confirmat de fiecare dată că «Românii au talent» este, fără îndoială, cel mai bun show de entertainment din România. Mult succes în noul sezon şi în noua formulă! Vă asigur că ne vom revedea curând“, a fost mesajul transmis de Mihai Petre.

Alături de Andi Moisescu şi de Andra, Mihai Petre a făcut parte din juriul emisiunii „Românii au talent“ în primele patru sezoane. În 2014, juriul a trecut la varianta de patru membri, iar în locul lui Mihai Petre au venit Mihaela Rădulescu şi Bebe Cotimanis, iar după un singur sezon Cotimanis a fost înlocuit cu Florin Călinescu. După o vreme petrecută la postul rival, Antena 1, Mihai Petre a revenit în 2017 în ograda Pro TV, la emisiunea „Uite cine dansează“, iar un an mai târziu s-a întors la „Românii au talent“.