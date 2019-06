Reacţiile publicului după finalul „Fructul oprit“: „Dacă ar fi existat «Zmeura de Aur» în România, serialul ăsta câştiga“ vs. „Am plâns tot episodul“

Miercuri, 19 iunie, a fost difuzat episodul cu numărul 40 al celui de-al doilea sezon „Fructul oprit“, care a marcat, de altfel, şi sfârşitul serialului produs de Ruxandra Ion.

Deznodământul a avut atât secvenţe emoţionante, dar şi întâmplări neaşteptate, ceea ce a determinat fanii să reacţioneze în mediul online. Părerile publicului sunt diverse, unele persoane apreciind evenimentele petrecute, dorind chiar să afle de unde pot achiziţiona cartea „Fructul oprit“, apărută la sfârşitul ultimului episod.

„Felicitări întregii echipe, dar mai ales actriţei inegalabile Carmen Tănase“, „Îmi va lipsi acest serial şi îi felicit pe toţi cei implicaţi în acest proiect. Gusturile nu se discută“, „S-a mai terminat încă o poveste dramatică, dar frumoasă! Felicitări pentru aceşti doi ani de «Fructul Oprit», în care am învăţat cu toţii multe lucruri“, „Superb final. Până la urmă aşa e şi în viaţă. Până ajungi la fericire curg nişte lacrimi“, „Superb. Am plâns tot episodul“, sunt câteva dintre comentariile internauţilor care au fost mulţumiţi de final, dar şi de serial, per total.

Cosmina Dobrotă (Catia) şi Carmen Tănase (Roxana) FOTO Antena 1

Au fost şi voci care sunt de părere că, deşi distribuţia a avut actori buni, scenariul a lăsat de dorit, şi au adus critici referitoare la replicile anumitor personaje: „E doar o altă telenovelă de prost gust, ca să zic aşa. Păcat, avem actori buni, dar dacă mă ia cu replici gen «Şi ce-o să-mi faci, bă?» - Alex în general (nu pot suporta repertoriul lui Alex, therefore, personajul)“.

Bogdan Stanoevici (Marius), Vlad Gherman (Ioan) şi Maia Morgenstern (Magda) FOTO Antena 1

Un internaut a oferit explicaţii ample despre nemulţumirile ei şi lacunele existente în scenariu: „Dacă ar fi existat «Zmeura de Aur» în România, clar serialul ăsta câştiga acel trofeu... Gândiţi fraţilor până la sfârşit un scenariu, nu mai lăsaţi idei în aer. Aţi avut în serial actori excepţionali (Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Marian Râlea, Adriana Trandafir) şi v-aţi axat povestea pe nişte personaje interpretate de actori jenanţi. Vorbim de un serial care lasă de înţeles că un avort se face în cinci minute, un transplant de măduvă reuşeşte în 30 de minute şi un detectiv nu îşi poate da seama dacă un om a fost împuşcat de la 5cm sau 50m. Înţelegem că e un serial, că nu e real. Dar parcă e făcut pentru oameni cu IQ sub 70, oameni care nu pot lega două sinapse şi nu pot asocia nişte situaţii“.

În acelaşi comentariu postat se mai precizează: „După atâtea episoade şi atâtea luni, chiar nu v-aţi putut gândi la un alt final şi l-aţi luat tot pe ăla din primul sezon? Aţi făcut alt sezon doar ca să moară şi mama Soniei ca să i se întoarcă ceea ce i s-a întâmplat Anei în primul sezon? Penibil“.

„«Drama» produsă de Ruxandra Ion pentru Antena1: un total de episoade cantitative, nu şi calitative (sezon 2), un proces cu scenaristele din Turcia (pentru sezonul 1), un casting de ochii lumii pentru rolul fetiţei din serial (a fost aleasă pe pile) şi cireaşa de pe colivă - episoade cu audienţă slabă“, scrie altcineva.

Unul dintre urmăritorii producţiei aduce opinia personală în ceea ce priveşte finalul de serial şi explică ce i-ar fi plăcut să vadă: „Ar fi fost frumos să arătaţi la final şi un moment după ce au născut Ana şi Sonia, gen după 1 an, cu copiii lor mici şi cu soţii lor, poate chiar toţi la un loc undeva într-un parc sau ]n aceeaşi casă şi nu doar cum se urcă toţi în maşină şi pleacă“.

„Despre final... Sunt sigură că voiau să facă unul dramtic şi l-au schimbat de gura lumii. Şi nu am înţeles obsesia de a scoate personajele din ţară. Înţeleg că voiau să plece din casă, dar de ce şi din ţară“, este un alt comentariu depreciativ.

Finalul serialului a conţinut un eveniment aşteptat de fanii producţiei. Alex şi Sonia, Ioan şi Ana au ales să-şi unească destinele în cadrul aceleiaşi ceremonii. Fericirea îndrăgostiţilor şi a invitaţilor este umbrită însă de apariţia lui Bihter, care hotărâtă să-şi ducă planul de răzbunare la bun sfârşit. „Trebuie să alegeţi care dintre voi vrea să moară“, le-a spus ea celor două mirese, în timp ce le ameninţa cu arma.

