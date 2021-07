Primetime Emmy 2021 - ”The Crown”, ”Bridgerton”, ”Ted Lasso”, ”The Kominsky Method” şi ”Mare of Easttown”, între producţiile nominalizate

Nominalizările au fost anunţate marţi de actorii Ron Cephas Jones („This Is Us”), de la Los Angeles, şi fiica sa Jasmine Cephas Jones („Blindspotting”), de la New York, împreună cu Frank Scherma, preşedinte şi CEO al Television Academy.

Selecţia din 2021 recunoaşte „cel mai dificil an pe care l-am traversat până acum”, a spus Scherma.

Anul trecut, Jimmy Kimmel a fost gazda galei Primetime Emmy, care a avut loc, fără public, în Staples Center din Los Angeles. Nominalizaţii şi câştigătorii au fost prezenţi prin streaming din diverse colţuri ale lumii. Show-ul din 2020 a avut cea mai scăzută audienţă din toate timpurile, cu 6,1 milioane de telespectatori.

Cea de-a 73-a ediţie a Primetime Emmy Awards, găzduită de Cedric the Entertainer, va avea loc pe 19 septembrie, cu prezenţă fizică limitată, la Los Angeles, şi va fi transmisă de CBS şi Paramount Plus.

Lista nominalizărilor la principalele categorii

Serial - comedie: ”Black-ish”, ”Cobra Kai”, ”Emily in Paris”, ”Hacks”, ”The Flight Attendant”, ”The Kominsky Method”, ”Pen15” şi ”Ted Lasso”;

Serial - dramă: ”The Boys”, ”Bridgerton”, ”The Crown”, ”The Handmaid's Tale”, ”Lovecraft Country”, ”The Mandalorian”, ”Pose” şi ”This Is Us”;

Actriţă în rol principal într-un serial-comedie: Aidy Bryant (“Shrill”), Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”), Allison Janney (“Mom”), Tracee Ellis Ross (“Black-ish”), Jean Smart (“Hacks”);

Actor în rol principal într-un serial-comedie: Anthony Anderson (“Black-ish”), Michael Douglas (“The Kominsky Method”), William H. Macy (“Shameless”), Jason Sudeikis (“Ted Lasso”), Kenan Thompson (“Kenan”);

Actriţă într-un serial - dramă: Uzo Aduba (“In Treatment”), Olivia Colman (“The Crown”), Emma Corrin (“The Crown”), Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”), Mj Rodriguez (“Pose”), Jurnee Smollett (“Lovecraft Country”);

Actor într-un serial - dramă: Sterling K. Brown (“This Is Us”), Jonathan Majors (“Lovecraft Country”), Josh O’Connor (“The Crown”), Regé-Jean Page (“Bridgerton”), Billy Porter (“Pose”), Matthew Rhys (“Perry Mason”);

Actor într-o miniserie: Paul Bettany (“WandaVision”), Hugh Grant (“The Undoing”), Ewan McGregor (“Halston”), Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”), Leslie Odom Jr. (“Hamilton”);

Actriţă într-o miniserie: Michaela Coel (“I May Destroy You”), Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”), Elizabeth Olsen (“WandaVision”), Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”), Kate Winslet (“Mare of Easttown”);

Miniserie/ antologie: ”I May Destroy You”, ”Mare of Easttown”, ”The Queen's Gambit”, ”The Underground Railroad”, ”WandaVision”;

Film de televiziune: “Dolly Parton’s Christmas On The Square”, “Oslo”, “Robin Roberts Presents: Mahalia”, “Sylvie’s Love”, “Uncle Frank”;

Actor în rol secundar într-un serial - dramă: Giancarlo Esposito (“The Mandalorian”), O-T Fagbenie (“The Handmaid’s Tale”), John Lithgow (“Perry Mason”), Tobias Menzies (“The Crown”), Max Minghella (“The Handmaid’s Tale”), Chris Sullivan (“This Is Us”), Bradley Whitford (“The Handmaid’s Tale”), Michael K. Williams (“Lovecraft Country”);

Actriţă în rol secundar într-un serial - dramă: Gillian Anderson (“The Crown”), Helena Bonham Carter (“The Crown”), Madeline Brewer (“The Handmaid’s Tale”), Ann Dowd (“The Handmaid’s Tale”), Aunjanue Ellis (“Lovecraft Country”), Emerald Fennell (“The Crown”), Yvonne Strahovski (“The Handmaid’s Tale”), Samira Wiley (“The Handmaid’s Tale”);

Actriţă în rol secundar într-un serial - comedie: Aidy Bryant (“Saturday Night Live”), Hannah Einbinder (“Hacks”), Kate McKinnon (“Saturday Night Live”), Rosie Perez (“The Flight Attendant”), Cecily Strong (“Saturday Night Live”), Juno Temple (“Ted Lasso”), Hannah Waddingham (“Ted Lasso”);

Actor în rol secundar într-un serial - comedie: Carl Clemons-Hopkins (“Hacks”), Brett Goldstein (“Ted Lasso”), Brendan Hunt (“Ted Lasso”), Nick Mohammed (“Ted Lasso”), Paul Reiser (“The Kominsky Method”), Jeremy Swift (“Ted Lasso”), Kenan Thompson (“Saturday Night Live”), Bowen Yang (“Saturday Night Live”).

La categorii precum ”Variety Talk Series” şi ”Competition Program” au fost nominalizate, între altele, “Jimmy Kimmel Live”, “Last Week Tonight With John Oliver”, “The Last Show With Stephen Colbert”, respectiv “RuPaul’s Drag Race”, “Top Chef” şi “The Voice”.

HBO şi HBO Max au primit împreună 130 de nominalizări, fiind urmate de Netflix, cu 129. Disney Plus a primit 71 de selecţii.

”The Crown” (Netflix) şi “The Mandalorian” (Disney Plus) au primit cele mai multe nominalizări, câte 24, urmate de “WandaVision” (23; Disney Plus), “The Handmaid’s Tale” (21; Hulu), “Saturday Night Live” (21; NBC), “Ted Lasso” (20; Apple TV Plus), “Lovecraft Country” (18; HBO), “The Queen’s Gambit” (18; Netflix) şi “Mare of Easttown” (16; HBO).

