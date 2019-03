Piesa despre Colectiv care a emoţionat publicul „Românii au talent“. Călinescu: „A marcat definitiv neputinţa noastră de a face lucrurile cum trebuie“ VIDEO

Optic Andrei Catalin Huianu a prezentat la audiţiile „Românii au talent“ o piesă ce a avut ca temă tragedia din Colectiv şi incapacitatea autorităţilor de a salva vieţile victimelor. Tânărul a fost aplaudat în picioare, iar membrii juriului i-au mulţumit pentru moment.

„Din păcate, subiectul compoziţiei tale este unul care a marcat, marchează şi va marca definitiv neputinţa noastră de a face lucrurile cum trebuie. Un amestec de umanitate, de sacrificiu, de jertfă, au fost tineri care s-au întors de zeci de ori pentru a-şi ajuta semenii. Cum au muls-o însă biserica, cei care trebuaiu să intervină acolo şi şi-au dat cap în cap cu intervenţiile lor, lipsa organizării în club. E o poveste care va rămâne până când nu va mai avea sens. Pentru că astăzi, de exemplu, să vorbeşti despre Revoluţie şi despre tinerii care au fost pur şi simplu căsăpiţi acolo pentru oamenii de astăzi pare că a fost acum 200 de ani. Asta este soarta omenirii, soarta oamenilor este foarte dură. Uităm, bine că ai consemnat acest lucru. Până când şi el se va goli de sens şi va veni o altă tragedie şi alţi politicieni şi alţi oameni care se vor da cap în cap“, a declarat Florin Călinescu la finalul momentului.

„Colectiv este de trei ani o rană deschisă, îţi mulţumim foarte mult că ai venit să ne aduci aminte de lucrul ăsta. Poate într-o zi vom începe să ne schimbăm, pentru că numai de noi depinde. Cât despre tine, am toate laudele, cred că totul are sens, şi ce ai făcut tu, şi ce am simţit noi“, a spus şi Andi Moisescu.

