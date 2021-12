People’s Choice Awards: „Black Widow”, filmul anului 2021. BTS, Lil Nas X, Adele şi Britney Spears, între câştigători - FOTO

Filmul de acţiune „Black Widow”, producţie Marvel, o are în prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoită să îşi confrunte trecutul după ce se trezeşte prinsă într-o conspiraţie ce are legătură cu viaţa ei. Urmărită de o forţă care pare decisă să o doboare, Natasha trebuie să facă faţă repercusiunilor din perioada în care era spion şi să repare relaţiile lăsate în urma ei cu mult înainte de a deveni un Avenger.

Scarlett Johansson, care joacă rolul principal în lungmetraj, a fost aleasă starul de film al anului 2021. La nivel global, filmul lansat în luna iulie a generat încasări de aproximativ 380 de milioane de dolari.

FOTO: AFP / Scarlett Johansson la People’s Choice Awards 2021

Comedia anului a fost desemnată „Free Guy”, cu Ryan Reynolds şi Jodie Comer. Producţia SF, lansată în luna august, a generat, la nivel global, încasări de 331,5 milioane de dolari.

„Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, lansat în septembrie, este filmul de acţiune al anului 2021, iar interpretul rolului principal, Simu Liu, a fost ales starul filmelor de acţiune de anul acesta. Lungmetrajul Marvel, primul cu un supererou asiatic protagonist, a fost un succes de box-office, cu încasări la nivel global de 432 de milioane de dolari.

„Cruella”, cu Emma Stone în rol principal, a fost votată drama anului. Filmul, care a avut premiera în luna mai, a generat încasări de 233 de milioane de dolari, la nivel global.

Filmul de familie al anului fost desemnat animaţia „Luca”, iar serialul anului, „Loki”. Producţiile „Grey s Anatomy” şi „Never Have I Ever” au fost alese serialul-dramă al anului, respectiv serialul de comedie al anului.

FOTO: AFP / Dwayne Johnson la People’s Choice Awards 2021

Dwayne Johnson este starul de film al anului, dar şi starul filmelor de comedie, iar Kevin Hart, apreciat pentru rolul din „Fatherhood”, a fost ales starul filmelor dramatice.

În zona muzicală, Lil Nas X - al cărui album de debut, „Montero”, a apărut în 2021 - a fost ales artistul anului.

Cântăreaţa engleză Adele, care a revenit după şase ani cu albumul „30”, a fost votată artista anului, iar BTS, grupul anului.

Piesa „Butter” a grupului K-pop a fost aleasă cântecul anului şi videoclipul anului.

„Sour” al Oliviei Rodrigo este albumul anului, iar actriţa şi cântăreaţa a fost aleasă cel mai bun nou artist al anului.

Blake Shelton şi Bad Bunny au fost premiaţi la categoriile artist country şi artist latino, în timp ce social star of 2021 este Britney Spears.

Programul special „Friends: The Reunion” al HBO Max a primit titlul „pop special of 2021”.

Ceremonia People’s Choice Awards a avut loc miercuri în Santa Monica, California, şi a fost găzduită de Kenan Thompson.

FOTO: AFP / H.E.R. la People’s Choice Awards 2021

Cântăreaţa H.E.R., premiată cu Oscar şi Grammy, a susţinut marţi seară un moment artistic dedicat carierei artistului R&B Marvin Gaye, la 50 de ani de la lansarea piesei „What's Going On”.

Halle Berry, actriţă premiată cu Oscar, regizor şi producător, a primit distincţia People’s Icon, actorul Dwayne ‘The Rock’ Johnson, filantrop, antreprenor şi fost luptător WWE, a fost recompensat cu trofeul People’s Champion, starleta Kim Kardashian West, antreprenoare, cu Fashion Icon Award, şi Christina Aguilera, cântăreaţă şi compozitoarea premiată cu Grammy, a primit trofeul Music Icon.