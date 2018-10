Mihai Bendeac a plâns în hohote la momentul unei concurente de 16 ani de la „X Factor“: „Nu am plâns de 10 ani în public. Copilul acesta a dărâmat un zid“

Mihai Bendeac, prezentator al show-ului „X Factor“ de la Antena 1, a plâns în hohote la momentul Laviniei Florea, o concurentă de 16 ani din Timişoara.

Adolescenta a mărturisit, la interviul de prezentare, că a fost adoptată la vârsta de 6 ani. Înainte, a petrecut doi ani în grija unor asistenţi maternali „groaznici“, după cum mărturiseşte, care o puneau la colţ şi nu-i ofereau nicio atenţie.

„Mă numesc Lavinia Florea, am 16 ani şi am emoţii… nu ştiu ce să zic. Sunt adoptată de la 6 ani şi sunt conştientă de faptul ăsta şi nu m-a deranjat până la 14 ani. Nu ştiu de ce, simt o chestie ciudată. Că toată lumea are părintele lui, iar eu nu-l am, ştiţi? Înainte am fost la casa de copii. La 4 ani am fost conştientă de asta. Şi de la 4 la 6 ani am fost la nişte asistenţi maternali groaznici... Simţeam că nu am fost băgată în seamă. Eram pusă la colţ... Alţi copii erau afară, iar eu eram înăuntru... Şi de acolo, femeia aceea care m-a făcut pe mine a semnat că pot fi adoptată de o persoană, şi atunci mama a venit şi m-a luat. Şi de atunci, ea e mama mea“, a povestit concurenta.

Lavinia a povestit că a încercat să ia legătura cu mama ei biologică, chiar şi pe reţelele sociale, dar femeia nu vrea să audă de ea.

„Am vrut să o cunosc pe mama biologică, dar ea nu a vrut să vorbească cu mine. Ba chiar m-a blocat pe Facebook…Nu vrea să ia legătura cu mine... Pe mama nu o consider părinte adoptiv, o consider mama mea, e ca şi când aş fi fost cu ea dintotdeauna“, a mai spus tânăra.

Extrem de emoţionată, adolescenta a interpretat piesa Ioanei Ignat, „Nu mă uita“ şi a reuşit să-i impresioneze cu emoţia şi vocea ei caldă pe cei patru membri ai juriului.

„Astăzi tu ai deschis o uşă care cred că-ţi va afecta cât se poate de pozitiv tot restul vieţii tale de acum înainte. Tu ai deschis uşa sufletului nostru către tine, pentru că ţi-am simţit dragostea pentru muzică. Eşti un exemplu demn de urmat şi dintre toate fetele tinere care au venit aici şi au cântat tot felul de cântece în limba engleză, tu ai cântat o piesă în română şi te preţuiesc cu atât mai mult“, a declarat Horia Brenciu. „Tu conţii o anumită emoţie, probabil că nu eşti conştientă de lucrul ăsta. Sinceritatea pe care o ai nu poate fi trecută cu vederea pentru că tu eşti un pachet“, a fost replica lui Ştefan Bănică.

De departe, cel mai emoţionat de povestea şi interpretarea concurentei de 16 ani a fost Mihai Bendeac, care a izbucnit imediat în lacrimi, la primele versuri.

„Nu am plâns de 10 ani în public... şi ştiam că atunci când se va întâmpla, nu o să mă pot opri“, a spus Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac FOTO captură Antena 1

„A venit bunică-miu la «iUmor» şi credeam că o să plâng de o să rup, dar n-am făcut-o. Îl iubesc pe bunică-miu de înnebunesc. În mod normal aş fi plâns în ultimul hal la faza aia. Dar nu, am un blocaj cu chestia asta. Am plâns acasă de-am rupt, după aceea. Şi întotdeauna am avut blocajul ăsta. Dar acum, nu ştiu ce s-a întâmplat. Pur şi simplu, după 10 ani… copilul ăsta a făcut el ceva şi a dărâmat un zid“, a povestit Bendeac.

Mai mult, actorul a mărturisit că pentru el, experienţa „X Factor“ este una extrem de emoţionantă şi chiar dacă are momente când este „penibil sau ridicol“, comportamentul lui este „real în fiecare secundă“.

„E foarte posibil ca dacă nu reuşesc să mă detaşez, inima sau ficatul sau ceva o să-mi cedeze şi să nu mai exist fizic. Din punct de vedere profesional, experienţa asta nu înseamnă nimic, de fapt, pentru mine. Adică, eu nu mă simt om de televiziune. Dar uman, ultimele şase zile pentru mine sunt cel mai important lucru care mi s-a întâmplat după naşterea fratelui meu. Indiferent dacă am momente în care poate sunt penibil sau ridicol, nu o să-mi reproşez niciodată că nu am fost real în fiecare secundă. Prezentator, în orice caz, nu sunt, m-am convins de asta. Dar să interacţionez cu nişte oameni şi să ajut cu orice pot şi să susţin un proiect în care sunt foarte multe momente care pe mine mă mişcă profund, asta înseamnă foarte mult pentru mine“, a mai povestit Bendeac.