Cine este Vasilica Stan, bucătăreasa cu voce de aur de la Românii au Talent VIDEO

Vasilica a urcat pe scena Românii au Talent şi a interpretat un şlagăr din repertoriul Angelei Similea, „Să mori din dragoste rănită”.

Femeia lucrează ca bucătar la Spitalul de Urgenţă Târgovişte. Aceasta a spus că actualul loc de muncă nu este ce şi-a dorit, însă nevoia a împins-o să aleagă acest drum.

„Mă numesc Stan Vasilica, am 54 de ani şi sunt din Târgovişte. Talentul meu este muzica. Pasiunea asta o am de mică, dar din păcate nu am luat-o pe drumul ăsta. Aşa a fost să fie. Meseria actuală este de bucătar. La Spitalul de Urgenţă Târgovişte lucrez. Mâncarea din spital nu este aşa de grozavă pentru că alocaţia e aşa cum e, dată de sus, nu de noi.

Sunt chiar furioasă uneori din cauza asta. Sunt un om sufletist, îmi e milă de bolnav. Noi din bucătărie facem ceea ce putem, dar alţii trebuie să facă mult mai mult decât noi. Din păcate nu se face. Nu mă regăsesc în meseria asta. Eu mă regăsesc decât în muzică. De mic copil am în sânge chestia asta. Însă am muncit pentru că trebuie să muncesc”, a spus Vasilica, conform Click.ro

Vasilica Stan, de profesie bucătar, i-a sensibilizat pe juraţi interpretând şlagărul căntat de Angela Similea, „Să mori de dragoste rănită”.

Andi Moisescu, unul dintre juraţii Românii au Talent, a declarat că a simţit că pe scena se afla Angela Similea şi nu Vasilica Stan.

„Doamnă. să ştiţi că şi eu am ascultat bine Angela Similea în copilărie, că am prins din plin o copilărie care se difuza Angela Similea la radio. Ceea ce m-a surprins la dvs. cu adevărat, aproape că mi-au dat lacrimile de cât de bine aţi studiat-o pe Angela Similea.

Doamnă este admirabil ce aţi făcut la 54 de ani, v-aţi făcut curaj. Ne umiţi pur şi simplu. Aţi avut momente în care parcă o ascultam pe Angela Similea. Vă spun la modul cel mai sincer, atât de bine aţi cântat. Aveţi o chemare în direcţia asta”, a mărturisit Andi Moisescu.

Andra i-a lăudat Vasilicăi prezenţa scenică, care a fost autentică. Solista a complimentat-o pe Vasilica că nu a renunţat la visul ei.

„Vreau doar să vă transmit că niciodată nu e prea târziu pentru a cânta, pentru a vă îndeplini visul. Nu are cum să nu funcţioneze când există atâta pasiune pentru a cânta. Respect faptul că aţi luat mult din interpretarea doamnei Angela Similea. Aţi luat şi din eleganţa ei. Mi se pare cel mai elegant artist, cea mai cochetă artistă”, a declarat Andra.