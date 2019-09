Cine e tânărul care a făcut senzaţie la „Chefi la cuţite“ şi a primit două cuţite de aur VIDEO

Alexandru Popa a pregătit un desert de ciocolată cu tonka, migdale şi boabe de cacao prăjite, completat de un lichior de lemongrass, care a făcut deliciul chefilor de la Antena 1. „E un desert pe care să-l ţii minte“, a precizat concurentul.

„Ciocolata e senzaţională, biscuitele e fabulos“, a mărturisit Scărlătescu, în timp ce, pentru prima dată în acest sezon, chefii Sorin Bontea şi Florin Dumitrescu au pus concomitent cuţitul de aur pe masă fără nicio ezitare.

Cel mai talentat bucătar întâlnit până în acest moment a făcut o alegere sigură şi rapidă: „Am simţit de la început că chef Sorin este pe aceeaşi lungime de undă cu mine şi avem aceeaşi viziune. Sunt mândru de acest cuţit de aur şi foarte măgulit de cel de-al doilea, pentru că a venit de la chef Florin, care este pasionat de deserturi“, a afirmat concurentul, care intră direct în echipa lui Bontea.

„După patru ani de meserie, dacă faci un aşa desert este foarte, foarte bine! Eşti un băiat extrem de talentat şi ai un plus în faţa multora - ai inteligenţă“, i-a spus Dumitrescu.

Alexandru nu a surprins doar cu desertul, ci şi cu povestea de viaţă. El a absolvit Politehnica, s-a apucat de gătit, apoi a lucrat la Bursă, dar după o perioadă a ales să se angajeze într-un pet shop. Ulterior, a devenit pizzer, a lucrat într-un restaurant de top din Capitală, iar acum a decis să-şi deschidă o cofetărie.

„Am strâns destul de mulţi bani la bursă, dar mi-am dat seama că îmi ocupă foarte mult timp şi nu mai am viaţă personală, nu mă mai puteam ocupa de lucrurile care îmi făceau plăcere. Mie îmi plac foarte mult animalele şi am zis să mă angajez într-un pet shop, m-am gândit că nu ar fi chiar OK să-mi umplu casa de animale. Am lucrat şi într-un restaurant de fine dining din Bucureşti, iar acum sunt hotărât să-mi deschid un laborator de cofetărie, pentru că m-am îndrăgostit de ciocolată“, a povestit concurentul.

Alexandru, care găteşte de patru ani, spune că a învăţat singur meseria, şi a decis să participe la „Chefi la cuţite“ pentru a căpăta experienţă şi pentru a evolua.

„Am învăţat meseria din cărţi, tot timpul am fost autodidact. Nu sunt cea mai sociabilă persoană, nu consider că interacţionez prea bine cu oamenii. Dragostea pentru bucătărie vine de la bunicul meu, el era inspector agricol şi era cu adevărat pasionat. Pentru mine bucătăria e nebunie, e locul în care toţi demonii ies la iveală, e locul în care te poţi dezlănţui, e locul în care nu ai nicio limită. E o terapie în acelaşi timp, pe lângă faptul că fac ce-mi place, mă ţine în echilibru. Sunt o persoană vulcanică şi tot haosul din bucătărie îmi consumă această parte şi-mi permite să fiu relaxat în restul timpului. În bucătărie sunt un războinic. Bucătăria chiar e o artă. Am venit la «Chefi la cuţite» nu pentru premiul cel mare, ci pentru experienţă, pentru cunoştinţe, pentru a mă dezvolta“, a declarat concurentul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: