Borcea i-a adus lui Dinescu, la „Poezie şi delicateţuri”, două cărţi de la puşcărie şi a spus că viitorul FC Dinamo „se învârte în jurul caşcavalului”

Dinescu a spus despre fostul acţionar al Dinamo, condamnat la şase ani şi patru luni de închisoare cu executare în Dosarul Transferurilor, că a „apărut în zonă” şi a început să investească în agricultură.

La Cetate, ei au vorbit despre familie şi despre timpul petrecut de Borcea în detenţie.

Despre cei nouă copii ai lui, din patru relaţii diferite, Borcea a spus că sunt mai degrabă orientaţi spre tehnologie şi mai puţin spre horticultură, spre ce i-a sugerat Dinescu să îi îndrume. Trei dintre ei sunt în America. „Valentina mai vrea unul. Al zecelea şi gata. Dar numai cu Valentina îl fac”, a declarat Borcea.

Două volume semnate Paul Valéry şi Plutarh au reprezentat cadoul lui Borcea pentru Dinescu. „Sincer, de unde le ai?”, a întrebat poetul. „De la puşcărie. Ce era să fac acolo să îmi ocup timpul?! Nu vreau să îmi mai aduc aminte şi acum încep să dau din cărţile pe care le am de acolo”, a mărturisit invitatul.

După ce Dinescu a dezvăluit că Giovanni Becali l-a sunat din puşcărie, de la Slobozia, să îi spună că îşi scrie autobiografia romanţată şi să îl roage să o editeze, iar poetul a refuzat politicos, Borcea, care a împărţit celula cu el, a intervenit: „Şi eu am început-o. De la cum am început cu buteliile, cu fotbal, toată viaţa... Ce să faci acolo?!”. Dinescu a plusat: „Din păcate pentru tine, dacă îţi mai dădeau vreo doi sau trei ani, ieşeai cu opere complete”.

Cristi Borcea, în vârstă de 51 de ani, a ţinut să remarce: „Am făcut prea mult. În patru ani de puşcărie, am făcut patru copii”. El a povestit că petrecea 23 de ore pe zi în celulă, pentru că doar o oră avea voie „la aer” şi că, periodic, deţinuţii erau vizitaţi de psihologi.

El are probleme cu somnul, „de când am pierdut Campionatul ăla cu Urziceni”, iar din această cauză ia pastile. A mers la diverşi specialişti în străinătate, după cum a dezvăluit, însă fără succes. Astfel că, în puşcărie, a citit şi a jucat table.

De cealaltă parte, Dinescu a mărturisit că, din cauza stresului, la începutul anilor 1990, a trecut printr-o situaţie similară, însă copiii au fost cei care l-au ajutat să o depăşească. În plus, el îşi doreşte trei, patru nepoţi, pe care să îi înveţe să citească în limbi străine, să cultive o grădină, să facă muzică, „să fie nişte oameni liberi”.

Cristi Borcea a vorbit despre Dinamo şi a subliniat că, în perioada în care a condus-o, echipa „a avut cele mai mari rezultate din istorie”.

„Am ieşit în 2012, după ce a câştigat Cupa. Când terminam pe locul al doilea, aveam probleme cu suporteri - îmi scriau pe gard... Îi înţeleg, că eu am provenit din galerie de la Dinamo. În momentul de faţă, Dinamo trece printr-o criză - eu am trăit-o cu nea Cornel (Dinu, n.r.), în 1995. Am mai declarat-o: fără un stadion... s-a făcut stadionul Rapid, s-a făcut stadionul Steaua... Dinamo e ţinută la aparate de suporteri, de cotizaţiile suporterilor. Trăieşte din cotizaţiile suporterilor. Noi am continuat tradiţia. Între timp, am schimbat jucătorii - i-am plătit cu 400.000-500.000 şi cu 800.000 pe an. Dacă îi dai acum unuia 2.000 sau 3.000, de 2.000 îţi joacă. Depinde de buget. Totul se învârte în jurul caşcavalului”, a spus Borcea.

Dinescu a ales să gătească de această dată ficat de viţică, cu slănină şi usturoi, servit cu pâine de casă, iar atmosfera a fost întreţinută de Taraful Marianei Risipitu. El i-a promis lui Borcea că va pregăti păcele - cap şi picioare de oaie fierte - şi îl va chema să guste.