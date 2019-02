Alex Filip a părăsit competiţia Ultimul Trib:„Nu am nici un regret. Primul lucru, când ajung acasă? Mă duc la copiii mei!”

„Eu am pierdut în această probă pe o chestie de şansă, nu pe o calitate fizică de-a mea sau pentru că nu am tras. În momentul acesta, nu am nici un regret. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această şansă şi vă mulţumesc pentru această experienţă, Nu am învăţat în toată viaţa mea şi nu avea cum să mă înveţe nimeni niciodată atât cât am învăţat în această o lună şi o săptămână cât am stat aici”, a spus Alex Filip, la finalul Duelului care a avut ca temă jocul “Taie-ţi drum spre victorie”. “Silviu va fi unul dintre ultimii şase, va participa cu siguranţă în “Ultimul Trib”. Are un moral foarte bun în acest moment, iar calităţile fizice îl ajută. Îi urez mult succes, ca şi celorlalţi care vor ajunge în ultimii şase, iar eu plec extraordinar de împăcat de aici”, mai spune luptătorul de kickboxing şi unifight.

„Primul lucru când ajung acasă? Mă duc la copiii mei. Altceva nu-mi trebuie. De asemenea, va trebui să mă operez la nas, pentru că am o deviaţie de sept foarte mare de la sportul pe care-l practic. Din păcate, dacă mă operez, va trebui să mă las de partea competiţională. Pentru mine, în anumite probe, a fost o mare problemă chestia asta, pentru că nu puteam să respir aproape deloc pe nas”, a mai spus Alex Filip.

La rândul său, Silviu Geandră are numai cuvinte frumoase despre “adversarul” său. Şi planuri pentru momentul când se va întoarce acasă. Deocamdată însă şi-a câştigat dreptul de a mai rămâne în “Ultimul Trib”. “Frumos meci. Frumos adversar. E exact cum ne-am dorit amândoi. Duelul de azi i l-am dedicat, în primul rând, lui Gabi (n.n. iubita lui şi fostă concurentă, în echipa Cameleonilor), care este acasă şi cu sufletul alături de mine. Am zis că o să mă însor, când o să mă întorc acasă. După doi ani de relaţie frumoasă şi tumultoasă - suntem două personalităţi nu puternice, cumplite! (râde) -, ne-am lămurit că ne potrivim, că ne dorim asta amândoi şi asta o să fac”, spune câştigătorul Duelului.

Chiar dacă Nelly Condeescu şi Silviu Mircescu, ceilalţi doi Crocodili, şi-au dorit foarte mult ca Alex Filip să câştige şi să continue competiţia alături de ei, aceştia l-au primit frumos pe Silviu Geandră alături de ei, în satul malgaş, după încheierea probei.

„Când l-am văzut pe Silviu, reacţia mea a fost foarte tâmpită, am încercat să nu plâng de faţă cu el, pentru că nu vreau să-l fac să se simtă prost că a câştigat un duel. Acest om şi-a câştigat locul în această competiţie, iar emoţiile mele nu vreau să îl facă pe el să se simtă prost. I-am spus felicitări sincere şi chiar au fost sincere. A câştigat în faţa unui concurent foarte bun”, spune Nelly Condeescu, despre Silviu Geandră. “Dacă aş putea să-i dau acum imunitatea mea lui Alex, aş face-o, atât de rău îmi pare că a plecat… A construit atâta în jurul lui, în competiţie, s-a implicat şi a pus atâta suflet...”, mai spune ea, despre Alex Filip.

Dacă în echipa Crocodililor a fost o zi tensionată, în cea a Lemurilor nici vorbă de aşa ceva. Ioana Şulea, Sorin Brotnei şi Daniel Chiriţă au încercat să prindă peşti cu un năvod, “lung cât un teren de fotbal”, în aşteptarea probei pentru Teritoriu ce avea să urmeze. Captura, un peştişor de 5 cm, i-au dus-o prezentatorului Octavian Strunilă.

Ultimul joc pentru Teritoriu de la Ultimul Trib înainte de etapa finală, în care concurenţii vor juca individual, s-a desfăşurat în formula trei contra trei. Cel de-al patrulea Lemur, Mircea Zamfir, se află în continuare internat în spital, sub tratament, în urma infecţiei de la picior. “Tratamentul funcţionează, se simte un pic mai bine, este la spital, sub urmărirea unui medic. Lipseşte la jocul de astăzi, dar va veni cu siguranţă atunci când vor fi jocurile de Nominalizare şi Salvare.”, i-a asigurat pe Lemuri prezentatorul show-ului, Octavian Strunilă.

„Ne e dor de Mircea, e un prieten foarte bun. Sunt cu el de la începutul competiţiei, vreau să-l văd sănătos şi să vină înapoi lângă noi, în echipa galbenă”, spune Daniel Chiriţă.

Jocul pentru Teritoriu care i-a pus din nou faţă în faţă pe Lemuri şi Crocodili s-a numit de data aceasta “Cu răbdarea mută marea”. Iar cei care s-au descurcat cel mai bine şi şi-au câştigat dreptul de a locui în satul malgaş Sakalava au fost Crocodilii – Nelly Condeescu, Silviu Mircescu şi Silviu Geandră. Deşi iniţial au avut opinii diferite în privinţa strategiilor, până la urmă au căzut de acord asupra lor, iar rezultatul a fost cel dorit. „Cred că Nelly a început să mă aprecieze. A văzut că nu am resentimente, că înţepăturile mele sunt mai mult în glumă decât în serios şi că tot ce s-a mai vorbit între noi nu a fost cu rea voinţă. Voiam doar ca lucrurile să meargă pe un făgaş care în viziunea mea este corect. Se pare că s-a acceptat asta, drept dovadă astăzi a fost o zi plină de succese.”, spune Silviu Geandră.

Pentru că au pierdut lupta, Lemurii au trebuit să se întoarcă pe insula pustie. Însă pentru că în timpul probei adăpostul lor de pe insulă a fost dărâmat, au trebuit să construiască un altul. „N-am înţeles de ce a fost dărâmată coliba şi trebuie să ne rupem din nou cârca să o refacem. Şi asta pentru doar două zile”, şi-a exprimat nemulţumirea Daniel Chiriţă. “Ne-am mobilizat extraordinar de bine şi, în patru-cinci ore, am făcut o colibă de o mie de ori mai trainică şi mai bună decât cea care a fost până acum”, a spus Ioana Şulea.

Ce se va întâmpla în continuare în “Ultimul Trib” şi ce încercări vor mai avea de trecut cei şapte concurenţi rămaşi în joc, telespectatorii Antenei 1 vor afla vineri, 15 februarie, într-o nouă ediţie a show-ului prezentat de Octavian Strunilă, din Madagascar.

