VIDEO Cele mai ascultate piese în ultimul deceniu, în Marea Britanie

Adele e pe locul 2 cu „Rolling in the Deep“, în topul celor mai ascultate piese în ultimul deceniu FOTO Guliver/Getty Images

news.ro. Piese cântate de Pharrell Williams, Adele şi Maroon 5 se numără între cele mai ascultate compoziţii muzicale din ultimul deceniu în Marea Britanie, potrivit unui sondaj realizat de PPL şi BBC Radio 2, scrie

Sondajul a dezvăluit primele 40 cele mai ascultate melodii la radio şi TV în Marea Britanie de-a lungul anilor, începând cu anul 2010 şi până în prezent.

„Happy“ a lui Pharrell Williams se află în fruntea listei, urmată de „Rolling in the Deep“ a lui Adele şi de „Moves Like Jagger“ a trupei Maroon 5 feat. Christina Aguilera.

Williams se mai află în top, pe locul al patrulea, cu Daft Punk şi Nile Rogers şi piesa „Get Lucky“.

Top 10 este completat de Justin Timberlake - „Can’t Fight The Feeling“, Black Eyed Peas - „I Gotta Feeling“, Mark Ronson ft. Bruno Mars - „Uptown Funk“, One Republic - „Counting Stars“, CeeLo Green - „Forget You“ şi Kings of Leon - „Sex On Fire“.