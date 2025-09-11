search
Joi, 11 Septembrie 2025
Ce să iei cu tine în caz de evacuare. Ghidul de supraviețuire care îi învață pe polonezi ce să facă dacă începe războiul: „Când auzi o explozie în aer liber, întinde-te pe jos”

Un ghid oficial de siguranță/supraviețuire lansat recent în Polonia oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență, de la război și atacuri cu drone până la dezastre naturale, potrivit tvpworld.com.

Polonezii sunt instruiți să ia cu ei alimente bogate în calorii. FOTO:EPA/EFE
Polonezii sunt instruiți să ia cu ei alimente bogate în calorii. FOTO:EPA/EFE

Ghidul îi învață pe polonezi, printre altele, când să înceapă evacuarea

Potrivit sursei citate, în Polonia, momentul în care trebuie să înceapă evacuarea este semnalat de un sunet de sirenă ascendent și descendent de trei minute, care anunță alarma. Acest semnal poate fi anulat doar de un alt sunet de sirenă constant, de trei minute, care anunță „totul este în regulă”.

Cetățenii sunt sfătuiți ca atunci când aud alarma de trei minute, să pornească imediat radioul sau televizorul și să urmeze instrucțiunile oficiale.

Dacă evacuarea este necesară, oamenii trebuie să-și asigure locuințele închizând ferestrele, oprind gazul și electricitatea, luându-și rucsacul de evacuare și asigurându-se că copiii au informații de contact și detalii medicale.

Nu amânați evacuarea dacă viața sau sănătatea dvs. sunt în pericol”, avertizează ghidul, care a fost lansat luna trecută.

 Lucrurile pe care polonezii sunt sfătuiți le ia cu ei

Ghidul îi învață pe oameni ce să ia cu ei: apă îmbuteliată, filtre de apă sau tablete de purificare, trusă de prim ajutor, medicamente personale, produse de igienă și produse de dezinfecție, documente, copii de rezervă pe stick USB și bani cash, lanternă, radio cu baterii sau cu manivelă, telefon încărcat, baterie externă, încărcătoare, cabluri compatibile și baterii de rezervă, cuțit de buzunar sau multitool, brichetă, saci de gunoi, hărți tipărite, alimente bogate în calorii, gata de consum (de exemplu, batoane energetice, fructe uscate, nuci), dar și un suvenir personal (de exemplu, fotografie, amintire de familie).

Ghidul le mai recomandă să ia cu ei îmbrăcăminte adecvată sezonului, echipament de ploaie, sac de dormit, saltea de dormit și o pătură termică, mijloace alternative de comunicare (de exemplu, walkie-talkie).

Proprietarii de animale de companie sunt rugați să rețină că pot merge în adăposturi împreună cu animalele lor, dar trebuie să aducă hrană, apă și provizii pentru acestea.

Peste 220.000 de adăposturi temporare și peste 10.600 de structuri de protecție

Informații despre locația adăposturilor pot fi găsite la primărie și la unitățile de pompieri de stat sau voluntari.

Polonia are în prezent aproximativ 224.000 de adăposturi temporare și peste 10.600 de structuri de protecție, inclusiv buncăre și ascunzișuri fortificate.

Oficialii estimează că aproape 49 de milioane de oameni ar putea beneficia de adăpost în toată țara.

Ghidul recomandă populației ca, în cazul în care adăposturile oficiale sunt inaccesibile,  să rămână în interior, departe de ferestre, în camere centrale cu pereți groși. Persoanele surprinse în exterior ar trebui să caute garaje subterane, tuneluri sau subsoluri.

Chiar și șanțurile de pe marginea drumului oferă o protecție mai bună decât terenul deschis, arată ghidul.

Ce se întâmplă în cazul unui atac cu drone

În cazul unui atac cu drone, cetățenilor li se recomandă să se îndrepte rapid către adăposturi folosind rutele de evacuare planificate în prealabil, să evite lifturile și să rămână în camere fără ferestre, cu pereți groși și ieșiri de urgență.

„Dacă auziți o explozie în aer liber, întindeți-vă pe jos într-o depresiune și acoperiți-vă capul”, se arată în ghid.

Odată ajunși în adăpost, oamenii sunt sfătuiți să nu plece prea repede, să comunice prin SMS în loc de apeluri vocale și să ajute persoanele din apropiere care ar putea avea nevoie de asistență.

Cele mai vulnerabile orașe din Polonia

Cele mai mari și mai bogate orașe din Polonia – Varșovia, Gdańsk și Cracovia – ar fi cele mai vulnerabile în timp de război din cauza aeroporturilor, porturilor și sediilor guvernamentale situate acolo, indică un raport al băncii de dezvoltare de stat BGK, publicat joi.

Municipalitățile învecinate sunt, de asemenea, considerate a fi expuse unui risc ridicat de tensiuni umanitare în cazul unui conflict.

Europa

