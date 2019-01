Trăistariu s-a retras de la Eurovision România. Mesajul cântăreţului: „Nu mai am încredere în obiectivitatea organizatorilor“

Un „veteran“ al Eurovisionului şi unul dintre artiştii români care au reuşit cea mai bună clasare în concurs - locul patru în anul 2010, cu piesa „Tornerò“, Trăistariu a anunţat că a decis să se retragă din concursul Eurovision România.

Cântăreţul, care a trecut în etapa Semifinalelor cu piesa „Baya“, a scris că a luat această decizie „în urma unei evaluări complete a concursului“:

„În urma unei evaluări complete a concursului Eurovision România 2019, organizat de TVR, am decis să mă retrag din competiţie. Eurovision este concursul care mi-a dat aura de artist în 2006, atunci când am obţinut pentru România cel mai mare punctaj din istorie şi un succes răsunător cu piesa Tornero, în peste 35 de ţări. Acest lucru m-a motivat pe parcursul carierei mele de artist şi mi-a arătat că visul poate fi împlinit, dacă eşti dispus să lucrezi pentru asta.

M-am înscris anul acesta în preselecţii cu piesa «Baya», reuşind trecerea în Semifinale. Am ales pentru acest an o piesă ritmată pentru că veneam după 5 luni de filmări TCDU (n.r. - Te cunosc de undeva“, de la Antena 1) - un show tv de succes, de la un alt post TV, unde am fost concurent şi în cadrul căruia am interpretat live 16 artişti celebri, cu timbre vocale diferite, cu atitudini şi personalităţi diferite, astfel că vocea mea a fost completată cu succes şi de show“, a scris Trăistariu.

În plus, artistul a declarat că „nu mai are încredere în obiectivitatea organizatorilor Eurovision România“ şi că unii artişti înscrişi în competiţie au fost favorizaţi ulterior.

„Sunt un artist competitiv şi am demonstrat asta prin fapte. Pentru că, în acest moment, nu mai am încredere în obiectivitatea organizatorilor concursului Eurovision România, dată fiind situaţia neclară, din start, în ceea ce priveşte concurenţii înscrişi - cei care au trecut preselecţiile şi cei care au fost favorizaţi ulterior - am decis să mă retrag. Nu pot continua un drum care prezintă multe «mistere». Mulţumesc fanilor care m-au susţinut întotdeauna şi care sunt alături de mine şi de muzică mea şi le promit că pentru mine, Eurovision rămâne o poveste... fără sfârşit!“, a încheiat artistul.

În calitate de organizator, TVR şi-a rezervat opţiunea la ediţia din acest an a Selecţiei Naţionale Eurovision să ofere câte un wild card în fiecare etapă.

După parcurgerea unui traseu similar celui impus în preselecţie, TVR a decis cele două piese care vor participa la semifinalele Eurovision România 2019 în baza activării opţiunii de wild card. Este vorba despre „Army of love“, interpretată de Bella Santiago, şi „Renegades“, interpretată de Linda Teodosiu.

Nouă interpreţi au trimis solicitări de wild card, care au fost evaluate de acelaşi juriu, în baza aceloraşi criterii de selecţie, atât administrative cât şi artistice, avute în vedere la departajarea semifinaliştilor.

„Sper să nu fie prietenii. Că am fost şi eu de două ori în juriul naţional, în urmă cu vreo nouă ani, şi recunosc că am primit telefoane şi nu am ţinut cont de ele, că eu sunt foarte corect şi de aceea am curaj să zic. Am primit telefoane de la compozitori. «Vezi că am şi eu o piesă, am şi eu pe cineva» şi-mi dau seama cum se poartă. Vorbesc despre etapa de preselecţii, atunci am primit telefoane de la colegi, adică pile. Şi asta zic, dacă eu am primit, de ce nu ar primi şi alţii? Sunt convins că se primesc intervenţii şi telefoane. Dacă se întâmplă asta... e clar. Să vedem“, a conchis cântăreţul. Cel mai fidel concurent Eurovision România, Mihai Trăistariu, a terminat pe locul şapte la Selecţia Naţională de anul trecut , piesa „Heaven“ strângând doar 1.165 de voturi, lucru de care cântăreţul s-a declarat dezamăgit.