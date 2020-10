Smiley şi Delia au lansat „Ne vedem noi”. Este prima colaborare a doi artişti care lucrează pentru televiziuni concurente

Smiley si Delia au lansat „Ne vedem noi”, una din cele mai asteptate colaborari din muzica pop romaneasca a ultimilor ani. „Stiu ca publicul ne cere de mult timp o piesa impreuna, insa eu nu pot face colaborari decat atunci cand simt ca e piesa potrivita. Abia dupa ce am compus si am inregistrat „Ne vedem noi”, am simtit ca este o piesa pentru noi doi. Pur si simplu mood-ul piesei mi s-a parut potrivit cu stilul si cu vocea Deliei. Asa i s-a parut si ei si iata-ne lansand piesa.”, povesteste Smiley.

Piesa „Ne vedem noi” s-a nascut la inceputul pandemiei, intr-o perioada in care oamenii nu se puteau vedea unii cu altii, cand Smiley, abia intors din America, a decis sa se autoizoleze in casa sa, impreuna cu o parte dintre colegii de la HaHaHa Production alaturi de care fusese plecat: „Eram in mansarda mea, alaturi de Lucian Nagy si de Serban Cazan, fiecare dintre noi era departe de ai lui, de persoanele iubite, si asa a aparut Ne vedem noi. In perioada aceea faceam multe live-uri pe Facebook si pe YouTube si chiar am cantat atunci, la cald, parti din piesa oamenilor care erau pe receptie. Abia dupa ce am terminat-o, am simtit ca ii lipseste dimensiunea feminina, ca este de fapt un dialog muzical intre un „el” si o „ea” si iata ca, dupa o alta perioada de lucru, auziti acum varianta ei finala, cu Delia.”, a adăugat Smiley.

„Sunt fericita ca in sfarsit lansam aceasta piesa. Ma bucura mult colaborarea cu Smiley, prietenul pe care parca il stiu de o viata. E neschimbat: mereu creativ, fericit si zambitor. Aceasta colaborare a venit de la sine. E o piesa care ne sensibilizeaza si speram sa ajunga cu caldura in sufletele tuturor”, a spus Delia.