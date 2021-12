Show-ul de televiziune SuperStar, difuzat de PROTV, şi-a stabilit concurenţii care vor merge mai departe spre marea finală. Aflaţi care dintre participanţii la etapă s-au bucurat de acest privilegiu

Opt persoane talentate, cu voci deosebite şi cu talent pe măsură au urcat pe scenă şi luptă pentru a obţine un bilet spre marea finală din 17 decembrie.

Cei opt concurenţi care au acaparat scena celei de-a doua etape a „LIVE-”urilor au cântat în următoarea ordine:

Artiom Topal, din Gagauzia, Republica Moldova, cu melodia Take on me a trupei A-HA.

Maria Ojica, Paşcani, România, a interpretat Easy on me a lui Adele.

Maria Jugănaru, Piteşti, România, a cântat Fucking perfect a lui Pink.

Victoria Peşterean, Chişinau, Republica Moldova, a interpretat Oh mother a Christinei Aguilera.

Alexandru Precup, Bucureşti, România, a performat cu melodia Nothing compares to you a lui Sinead O' Connor.

Romina Apostol, Iaşi, România, a cântat Cry Baby a lui Janis Joplin.

Alessandro Mucea, Neamţ, România, a cântat Kiss from a rose a lui Seal.

şi Naomi Prie, Câmpina, România, care a inmterpretat You know I'm no good a lui Amy Winehouse.

În urma votului publicului s-au calificat pentru următoarea ediţie live şase concurenţi: Naomi Prie, Romina Apostol, Maria Jugănaru, Maria Ojica, Alexandru Precup si Alessandro Mucea.

Victoria Peşterean şi Artiom Topal s-au oprit, în urma votului publicului, în această fază a competiţiei.

Juriul, format din Smiley, Raluka, Marius Moga şi solistul Carla's Dreams, a comentat evoluţia fiecărui concurent, dar nu a votat, conform formatului şi regulamentului concursului.

Show-ul „SuperStar România” este un format de televiziune deţinut de postul Pro TV, format care are la bază conceptul „Idol”, ce este urmărit la nivel mondial de peste 500 de milioane de telespectatori.

Lansat în anul 2001, în Marea Britanie, formatul a fost preluat în peste 55 de ţări şi a devenit unul dintre cele mai urmărite show-uri de talent datorită oportunităţii oferite de a devenit star pop.

Printre ţările care au preluat formatul se numără Statele Unite, Germania, Olanda, Franţa şi China, unde emisiunea a fost lider de audienţă încă de la lansare.