România, trei victorii mari la European Festival Awards datorită Electric Castle, Jazz in The Park şi Codruţei Vulcu

La European Festival Awards 2020, România a avut trei mari câştigători: Electric Castle a primit titlul de Cel mai bun festival european de dimensiuni medii, Jazz in the Park a fost numit Cel mai bun festival de dimensiuni mici, iar Codruţa Vulcu a fost desemnată câştigătoarea categoriei „The Award for Excellence and Passion“.







„Dacă pentru unii a treia oară e cu noroc, pentru noi se pare că a fost a... şaptea. Începând cu prima ediţie, am fost nominalizaţi în fiecare an în finala European Festival Awards, dar aseară am şi câştigat premiul. Suntem foarte mândri, iar premiul ne motivează şi mai tare să creştem, să surprindem şi să oferim oamenilor o poveste în care să se piardă cinci zile pe an. Ne vedem la Castel, la un EC8 mai impresionant ca oricând“, a declarat Andi Vanca, Head of Communications al festivalului.





Electric Castle 8 se află, în prezent, în pregătire şi va avea loc între 15 şi 19 iulie, pe domeniul Banffy din comuna Bonţida, Cluj. Primele nume de pe afiş au fost deja confirmate, printre ele fiind twenty øne piløts, Foals şi The Neighbourhood.





Prin distincţia câştigată, Codruţa Vulcu devine prima persoană din România premiată în istoria de 11 ani a competiţei europene. Trofeul i-a fost înmânat în cadrul unei gale ce a avut loc la Groningen, Olanda. În categoria „The Award for Excellence and Passion“ sunt nominalizaţi profesionişti care au contribuit la dezvoltarea industriei muzicale la nivel internaţional, Codruţa Vulcu aflându-se pe lista nominalizaţilor alături de nume grele ale business-ului muzical european.





Codruţa Vulcu este directorul festivalului ARTmania, East European Music Conference şi Blaj aLive Festival şi Preşedinte AROC (Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte şi Evenimente Culturale), având o experienţă de peste 16 ani în industria muzicală şi un portofoliu bogat de evenimente printre care se numără şi organizarea, din punct de vedere logistic şi operaţional, a ceremoniilor oficiate anul trecut de Sanctitatea Sa Papa Francisc pe Câmpia Libertăţii din Blaj.





„Sunt deosebit de onorată să primesc o asemenea distincţie din partea juriului acestui eveniment european de tradiţie. Este un moment unic în activitatea unui profesionist şi mă bucură cu atât mai mult cu cât această certificare reprezintă o recunoaşte a activităţii şi rezultatelor obţinute de un reprezentant al industriei muzicale româneşti, industrie care a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii ani. A fost o seară remarcabilă pentru noi ca ţară, două festivaluri din România câştigând şi ele categoriile în care au concurat. Sincere felicitări tuturor participanţilor. Doresc să le mulţumesc personal tuturor colegilor şi colaboratorilor de până acum pentru eforturile deosebite, tuturor partenerilor şi sponsorilor şi, bineînţeles, artiştilor şi publicului care a fost alături de proiectele dezvoltate din 2006 şi până azi“, a declarat Codruţa Vulcu.





European Festival Awards este cea mai importantă competiţie dedicată industriei muzicale europene, fiind lansată în 2009 de Yourope (Asociaţia Europeană a Festivalurilor) pentru a oferi recunoaşterea profesională a industriei internaţionale acelor evenimente de profil şi specialişti care obţin rezultate deosebite şi ridică standardele de calitate ale acestui domeniu la nivel european (standarde evaluate sub diferite aspecte, precum: health & safety, responsabilitate socială, inovaţie, sustenabilitate etc).