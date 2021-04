Paul Simon şi-a vândut întreg catalogul muzical companiei Sony Music Publishing

Nu a fost dezvăluită suma pentru care Sony a cumpărat catalogul cu cântecele compuse de Simon pe parcursul a şase decenii de carieră.

El cuprinde piese din perioada Simon & Garfunkel, precum „Bridge Over Troubled Water” şi „Mrs Robinson”, şi compoziţii solo ca „You Can Call Me Al” şi „50 Ways To Leave Your Lover”.

Simon a transmis că este „mulţumit” că Sony va fi custodele pieselor sale în următoarele decenii.

În ultima jumătate de an, mai mulţi artişti importanţi şi-au vândut cataloagele muzicale, între ei numărându-se Bob Dylan, Neil Young, Debbie Harry, Barry Manilow, Shakira şi Stevie Nicks.

Sony a spus că cea mai recentă achiziţie a sa presupune „colecţia completă” a pieselor clasice ale lui Paul Simon, inclusiv „The Boxer”, „The Sound Of Silence”, „Me And Julio Down By The Schoolyard” şi „Still Crazy After All These Years”.

Preşedintele companiei, Rob Stringer, a transmis: „Să ne fie încredinţate cântecele şi muzica lui înregistrată este un privilegiu de cel mai înalt nivel”.

Paul Simon, născut pe 13 octombrie 1941, în Newark (New Jersey), şi-a început cariera ca interpret folk, la finalul anilor 1950, şi a devenit unul dintre cei mai respectaţi compozitori şi textieri ai generaţiei lui.

Primele succese au fost înregistrate alături de prietenul său din copilărie, Art Garfunkel, după ce duo-ul şi-a schimbat numele din Tom and Jerry în Simon & Garfunkel.

Piese precum „Cecilia”, „I Am A Rock” şi „A Hazy Shade Of Winter” au devenit cunoscute în întreaga Americă, dar şi la nivel internaţional.

Ultimul lor disc, al cincilea, „Bridge Over Troubled Water”, apărut în 1970, a petrecut zece săptămâni în fruntea Billboard 200 şi 33 de săptămâni pe primul loc în topul britanic.

Simon a început să cânte solo în anii 1970, primind şi mai multe aprecieri pentru muzica şi versurile sale inspirate.

Cel mai recent, în 2018, el a lansat albumul „In The Blue Light”. În acelaşi an a anunţat că renunţă la turnee.

De-a lungul carierei, el a fost nominalizat de 35 de ori la premiile Grammy şi a primit 16 trofee din partea Recording Academy.