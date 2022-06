Paul McCartney a cântat două melodii împreună cu Bruce Springsteen în New Jersey. Jon Bon Jovi a întrerupt show-ul - VIDEO

Nu a fost prima dată când cei doi au cântat împreună. În 2013, McCarntney s-a prezentat la concertul lui Springsteen din Londra, în Hyde Park. În 2017, Springsteen şi Steven Van Zandt s-au alăturat lui McCartney la Madison Square Garden pentru a cânta de două ori „I Saw Her Standing There".

Tot joi, Jon Bon Jovi a urcat pe scenă cu baloane şi i-a cântat un scurt "La mulţi ani" lui McCartney, care împlineşte 80 de ani sâmbătă.